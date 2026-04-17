Патти Смит, Джим Джармуш и Брайан Ино участвуют в проекте Ватикана на биеннале в Венеции

Выставка Святейшего Престола «Ухо – глаз души», посвященная жизни и наследию бенедиктинской монахини, святой Хильдегарды Бингенской, пройдет на двух площадках – в саду церкви Скальци и в церкви Санта-Мария Аусилиатриче.

Ватикан на Венецианской биеннале современного искусства представит работы 24 всемирно известных художников, поэтов и музыкантов, таких как Брайан Ино, Отобонг Нканги, Прешес Окойомон и FKA twigs. Выставка «Ухо – глаз души» будет посвящена жизни и наследию святой Хильдегарды Бингенской (1098–1179), средневековой бенедиктинской монахини, аббатисы, поэтессы, целительницы и композитора. Она пройдет на двух площадках: в Мистическом саду босоногих кармелитов церкви Скальци, расположенной прямо у вокзала Санта-Лючия в Каннареджо, и в комплексе бывшей церкви Санта-Мария Аусилиатриче в Кастелло, который власти Венеции предоставили Ватикану для проведения культурных мероприятий до 2028 года.

«Выставка представляет собой звуковую молитву, призыв к созерцательному акту слушания», – говорят ее организаторы. Среди участников также певица Патти Смит, режиссер Джим Джармуш и органистка Кали Мэлоун. Кураторами проекта стали арт-директор галереи Serpentine Ханс Ульрих Обрист и куратор и издатель Бен Викерс, основавший отдел художественных технологий в Serpentine.

Нигерийско-американская поэтесса и художница Прешес Окойомон планирует представить произведение с ветряными колокольчиками, вдохновленное «Квартетом на конец света» (Quatuor pour la fin du temps), написанным французским композитором Оливье Мессианом и впервые исполненным в 1941 году. «Это одно из моих любимых его произведений, — сказала она The Art Newspaper. – Язык Хильдегарды заставил меня задуматься о языке ангелов».

Уильям Маршалл. «Хильдегарда Бингенская». Гравюра.



Хильдегарда Бингенская, считающаяся покровительницей музыкантов и писателей, была провозглашена святой Католической Церкви Папой Бенедиктом XVI в 2012 году. «Музыку Хильдегарды можно описать как „эфирную“, „потустороннюю“ или глубоко духовную. Она утверждала, что эти песнопения были даны ей в серии видений и они соответствуют взглядам святого Августина и святого Фомы Аквинского на „небесную музыку“ – музыку, гармонирующую с вращением планет и энергиями Вселенной», – пишет певец Кристиан Дженкинс.

«В Мистическом саду посетителям предлагается поразмышлять и послушать через наушники эти новые произведения (20-ти авторов), созданные в сотрудничестве с саунд-дизайнерами Soundwalk Collective, а также услышать инструмент, созданный Soundwalk Collective специально для этого места, который в режиме реального времени „слушает“ сад», – говорится в описании проекта.

Параллельно в комплексе Санта-Мария Аусилиатриче «разместится архив, инсталляция ключевой фигуры движения „новое немецкое кино“ Александра Клюге, скончавшегося в прошлом месяце, и парная звуковая литургия монахинь-бенедиктинок аббатства Святой Хильдегарды из Эйбингена».

Святейший Престол впервые принял участие в Венецианской биеннале в 2013 году с проектом, вдохновленным библейскими сюжетами из Книги Бытия. Резонансным стало участие в прошлой биеннале: во-первых, местом проведения выставки «Своими глазами» была выбрана действующая женская тюрьма на острове Джудекка; во-вторых, заглавным проектом стал отсылающий к «Мертвому Христу» Андреа Мантеньи гигантский мурал Маурицио Каттелана, который много лет назад возмутил часть общественности своим произведением «Девятый час» – скульптурой Папы Римского Иоанна Павла II, придавленного метеоритом; и наконец, в-третьих, на ту биеннале впервые приехал сам Папа Римский – Франциск I.



