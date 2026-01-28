Патриарх Пиццабалла: Святая Земля ждёт паломников

Согласно отчёту Министерства туризма Израиля, 2025 год стал переломным после глубокого спада, вызванного пандемией COVID-19, а затем войной в секторе Газа.

В прошлом году страну посетило порядка 1,3 миллиона туристов, при этом наибольшее число гостей прибыло из США (около 400 тысяч человек), Франции (159 тысяч) и Великобритании (95 тысяч). В совокупности на них пришлось около 55% всего въездного туристического потока. Далее в списке следуют Россия (64 тысячи), Германия (38 тысяч), Украина (31 тысяча), Канада (28 тысяч) и Румыния (27 тысяч).

Исследование, проведённое министерством в первой половине 2025 года, показывает заметные изменения в профиле посетителей: 51% прибывших идентифицировали себя как иудеи (против 66% в исследовании 2024 года), тогда как доля христианских паломников выросла с 5% до 9% в той же временной рамке. Главными причинами визита стали встречи с родственниками и друзьями: так ответили 45% участников опроса. Около 14% приехали на отдых. Министерство туризма выражает уверенность, что 2026 год принесёт дальнейший рост числа гостей.

Со своей стороны латинский Патриархат Иерусалима настоятельно призывает христианских паломников возвращаться на Святую Землю, чтобы своими глазами увидеть святыни, связанные с земной жизнью Господа Иисуса. Это стало бы и реальной поддержкой для христианских общин, особенно на Западном берегу Иордана.Из-за многолетнего конфликта паломничества там практически прекратились, а местные жители – прежде всего христианские семьи, чей единственный или главный доход зависел от туризма, – оказались в тяжёлом материальном положении.

В недавнем интервью Vatican News кардинал Пьербаттиста Пиццабалла, латинский Патриарх Иерусалима, обратился к верующим с призывом вновь приезжать на Святую Землю, поскольку именно здесь «христианская вера обретает большую силу и осязаемую конкретность».

«Святая Земля – это пятое Евангелие, – отметил кардинал Пиццабалла. – Я также люблю называть её своего рода “восьмым таинством”, ибо она позволяет пережить встречу с Иисусом физически, осязаемо. Поэтому я приглашаю всех приезжать на Святую Землю, чтобы пережить этот удивительный опыт встречи с Иисусом Христом и Его человечностью, и быть уверенными: паломничество на Святую Землю совершенно безопасно», – заверил Патриарх.



Источник: русская служба Vatican News