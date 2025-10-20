Папе Римскому подарили чистокровного арабского скакуна

Вдохновленный фотографией папы-августинца верхом на коне в Перу, меценат из Польши подарил Папе Льву XIV чистокровного арабского скакуна перед общей аудиенцией 15 октября.

Ранее Епископу Рима уже дарили белый мотоцикл и электромобиль. Теперь Лев XIV получил в подарок белого коня. Протон, чистокровный арабский жеребец, был подарен Папе в прошлую среду Анджеем Михальским, владельцем и основателем конного завода «Михальский» в Колобжеге-Будзистово, Польша.



Перуанская фотография

«Когда я увидел фотографии будущего Папы Римского, едущего верхом на лошади в Перу, у меня возникла идея подарить ему красивого арабского скакуна, достойного своего хозяина, и белого цвета, ведь белый цвет естественным образом сочетается с белой рясой Папы», — рассказал Vatican News Анджей Михальский. Он объяснил, что этим жестом выражает свою благодарность и отвечает на призыв Папы укреплять любовь конкретными делами.

Протон — чистокровный арабский жеребец. Его отец родом из США, а мать была куплена у принцессы из Иордании. Их потомок родился в Янув-Подляском, и Михальский купил его ещё жеребёнком и вырастил на своей коневодческой ферме. «Конь прекрасно двигается и необыкновенно красив», — отметил заводчик.

Отец Роберт Ф. Превост верхом на лошади посещает коренные общины в Перу



Радостная встреча

Подарок был вручен Папе Римскому непосредственно перед общей аудиенцией в минувшую среду. «Папа был очень рад; мы вместе катались на лошади. Он был очень рад, и мы были очень рады», — сказал пан Михальский.

Во время встречи также было зачитано письмо, в котором владелец рассказал о деятельности своего конного завода и попросил благословения по случаю 30-летия со дня его открытия, которое будет отмечаться в следующем году.



Жест, вдохновленный словами Папы



В письме Святейшему Отцу Анджей Михальский сослался на последнее наставление Dilexi te , процитировав слова Папы: «Любовь и наши самые глубокие убеждения должны быть укреплены, и это делается посредством жестов. Оставаться в мире идей и дискуссий, без личных, частых и искренних жестов, означает разрушение наших самых заветных мечтаний».

Жертвователь написал: «Отвечая на этот призыв, я хотел бы попросить, чтобы мой жест способствовал реализации задач, которые Ваше Святейшество предпринимает для современного мира и для Церкви, в соответствии с Вашей харизмой и ответственностью».

Польская делегация с Папой Львом в Ватикане



Лошади, иппотерапия и помощь нуждающимся

Конный завод «Михальский» — это не только место разведения лошадей, тренировок и соревнований, но и центр иппотерапии, которая использует ритмичные движения лошади для активации сенсорной, нейромоторной и когнитивной систем.

«Когда я работала с людьми с ограниченными возможностями, в Центре верховой езды Анджея Михальского проводились занятия иппотерапией.. Эта иппотерапия особенно полезна для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата», — отметила мэр Колобжега Анна Мечковская, которая также посетила Ватикан.

«В нашем центре проходят крупнейшие соревнования по конному спорту, занятия иппотерапией для людей с ограниченными возможностями, и мы проводим эти занятия два-три раза в неделю. В следующем месяце мы готовимся провести мини-чемпионат Польши для детей-инвалидов на деревянных лошадях», — добавил Анджей Михальский.