Папа выразил соболезнования в связи со стрельбой в католической школе Миннеаполиса

Святейший Отец молится о жертвах стрельбы в католической школе в Миннеаполисе (США) и заверяет в своей духовной близости всех, кого коснулась эта трагедия.

«Папа Лев XIV с глубокой скорбью воспринял известие о гибели и ранениях людей в результате стрельбы в католической школе Благовещения в Миннеаполисе. Его Святейшество выражает искренние соболезнования и заверяет в духовной близости всех, кого коснулась эта ужасная трагедия, особенно семьи, которые сегодня оплакивают потерю своего ребёнка», — говорится в телеграмме, подписанной кардиналом Пьетро Паролином и адресованной архиепископу Сент-Пола и Миннеаполиса Бернарду Энтони Хебде.

«Вверяя души погибших детей милосердию Всемогущего Бога, Епископ Рима возносит молитвы за раненых, а также за спасателей, медицинский персонал и священников, которые заботятся о пострадавших и их близких», — написал государственный секретарь Ватикана.

В это тяжёлое время Лев XIV преподаёт апостольское благословение общине католической школы, архиепархии и всем местным жителям в качестве залога мира, силы и утешения в Господе Иисусе.

Трагедия в Миннеаполисе произошла утром 27 августа. Вооружённый мужчина проник на территорию католического школьного комплекса и открыл огонь по участникам Св. Мессы в местной церкви. В результате нападения погибли двое детей восьми и десяти лет. Ещё семнадцать человек, в том числе четырнадцать детей, получили ранения.