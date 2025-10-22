Папа встретился с премьер-министром Армении (+ ФОТО)

В понедельник 20 октября Святейший Отец принял на аудиенции премьер-министра Республики Армении Никола Пашиняна, сообщает русская служба Vatican News.

Официальный визит армянского политика в Ватикан продолжился переговорами в Госсекретариате, где он встретился с госсекретарем кардиналом Пьетро Паролином и с секретарем по связям с государствами и международными организациями Полом Ричардом Галлахером.

Стороны отметили добрые отношения между Святейшим Престолом и Арменией, страной с древней христианской традицией.

Были затронуты некоторые аспекты жизни Католической Церкви в Республике. Армянский лидер и руководство Госсекретариата подчеркнули необходимость стабильного и продолжительно мира на Южном Кавказе.