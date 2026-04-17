Папа встретился с представителями исламских общин Камеруна (+ ФОТО)

16 апреля вечером, в ходе визита в Камерун, Папа Лев XIV встретился в апостольской нунциатуре с двенадцатью представителями исламских общин страны, сообщает Vatican News.

Некоторые из участников встречи ранее уже встречались с Папой в Риме. Сегодня их общины совместно с Католической Церковью участвуют в проектах, направленных на поддержку беднейших слоев населения и развитие социальной справедливости.

Папа лично приветствовал каждого участника и выслушал слова благодарности за совместную работу, за его визит и призывы к миру, прозвучавшие в этот день в Баменде. В ответ Святейший Отец выразил радость в связи с возможностью разделить этот момент братского общения и отметил теплый прием, оказанный ему в Камеруне представителями разных религий.

Особое внимание было уделено теме мира. Папа подчеркнул, что подлинный мир не строится на равнодушии и не уничтожает различий, но рождается из признания того, что все люди — братья и сёстры, творения единого Бога. В этом контексте он напомнил об ответственности верующих: свидетельствовать о стремлении к миру несмотря на существующие разногласия и напряжения между религиями. Камерун, по его словам, обладает значительным потенциалом для того, чтобы этот путь стал реальностью.

Папа также отметил, что существующие между религиями разногласия и критика лишь усиливают ответственность всех верующих за развитие подлинного диалога. Он призвал участников встречи продолжать этот путь братства и передавать его другим, в том числе тем, кто пока не понимает значения межрелигиозного общения, открывая для них красоту взаимного уважения и мира.