Папа встретился с организаторами и артистами «Концерта с бедными»

5 декабря в Клементийском зале в Ватикане Лев XIV встретился с организаторами и артистами «Концерта с бедными», подчеркнув важность этого начинания для Церкви и общества. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец отметил, что идея, зародившаяся при Папе Франциске, уже стала прекрасной традицией, вписывающейся в подготовку к Рождеству – времени, когда мы празднуем приход Иисуса Христа, Который воплотился и разделил наши нужды и страдания.

«Тайна воплощения Слова Божьего является откровением любви Небесного Отца к каждому из нас», – напомнил Епископ Рима, ссылаясь на слова Бенедикта XVI. В этом событии Бог предстает как младенец, доверенный человеческим заботам, предлагающий Себя ради спасения каждого. «Как чудесно с сердцем и умом произнести: Бог – это милосердие, Бог – это любовь!», – сказал Папа, ссылаясь на Священное Писание (см. 1 Ин 4,16). По его словам, «Концерт с бедными» – не просто музыкальное представление или проявление солидарности, а возможность на деле воплотить слова Господа: «Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф 25,40). «В бедных Он продолжает говорить с нами» (см. Dilexi te, 5), – напомнил Папа, добавив, что на этом концерте первые места займут самые неимущие и уязвимые гости.

В истории христианства музыка всегда имела особое значение: пение в литургии – не просто фон, а средство возвышения души, позволяющее прикоснуться к тайне присутствия Бога. Св. Августин учил, что христиане должны петь с чувством и вниманием к гармонии, принося радость Богу, трогая сердца и восхищая души.

Папа выразил благодарность всем, кто трудится над организацией концерта, артистам, оркестру и хору, благодаря которым это событие становится возможным. Он вверил гостей материнской опеке Пресвятой Богородицы и св. Цецилии, покровительницы музыкантов, и преподал апостольское благословение.