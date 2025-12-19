Папа встретился с консультантами по трудовым отношениям

Декабрь 19, 2025

Защита человеческого достоинства, посредничество и продвижение безопасности труда: эти три аспекта консалтинга в сфере трудовых отношений затронул на представителям профессиональной гильдии консультантов по вопросам труда. Аудиенция состоялась 18 декабря.

«Работая, мы все больше становимся людьми, наша человеческая натура расцветает, молодые становятся взрослыми»: Святейший Отец начал свое обращение к консультантам с этой цитаты из апостольского послания Dilexi te. Эти слова – унаследованные Львом XIV от Папы Франциска – напоминают, что в центре любого рабочего процесса должны быть не капитал, не законы рынка, не прибыль, а человек, семья и их благо, которому подчиняется все остальное. Это следует всегда принимать во внимание при разработке проектов и организации предприятий.

Папа отметил два искушения в трудовых отношениях: первое – это избыточная бюрократизация и второе – оторванность от реальности. Святейший Отец обратился к консультантам с просьбой не воспринимать свою деятельность лишь с позиции работодателя, как будто остальное имеет меньшую важность. Необходимо всегда иметь перед глазами людей, особенно тех, у кого меньше возможностей выразить свои потребности и отстоять собственные интересны.

Особое внимание Папа уделил проблеме безопасности на рабочих местах: нередко мы понимаем ее важность лишь когда трагедия уже произошла.

«Многие братья и сестры рассчитывают на ваше содействие, чтобы спокойно выполнять свою работу», — сказал Папа, призвав консультантов по вопросам труда осуществлять свою функцию «с усердием и самоотдачей».


Источник: русская служба Vatican News

