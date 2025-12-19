Папа встретился с консультантами по трудовым отношениям

Защита человеческого достоинства, посредничество и продвижение безопасности труда: эти три аспекта консалтинга в сфере трудовых отношений Папа Лев XIV затронул на аудиенции представителям профессиональной гильдии консультантов по вопросам труда. Аудиенция состоялась 18 декабря.

«Работая, мы все больше становимся людьми, наша человеческая натура расцветает, молодые становятся взрослыми»: Святейший Отец начал свое обращение к консультантам с этой цитаты из апостольского послания Dilexi te. Эти слова – унаследованные Львом XIV от Папы Франциска – напоминают, что в центре любого рабочего процесса должны быть не капитал, не законы рынка, не прибыль, а человек, семья и их благо, которому подчиняется все остальное. Это следует всегда принимать во внимание при разработке проектов и организации предприятий.

Папа отметил два искушения в трудовых отношениях: первое – это избыточная бюрократизация и второе – оторванность от реальности. Святейший Отец обратился к консультантам с просьбой не воспринимать свою деятельность лишь с позиции работодателя, как будто остальное имеет меньшую важность. Необходимо всегда иметь перед глазами людей, особенно тех, у кого меньше возможностей выразить свои потребности и отстоять собственные интересны.

Особое внимание Папа уделил проблеме безопасности на рабочих местах: нередко мы понимаем ее важность лишь когда трагедия уже произошла.

«Многие братья и сестры рассчитывают на ваше содействие, чтобы спокойно выполнять свою работу», — сказал Папа, призвав консультантов по вопросам труда осуществлять свою функцию «с усердием и самоотдачей».



Источник: русская служба Vatican News