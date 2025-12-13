Папа вручил премию Ратцингера всемирно известному дирижёру (+ ФОТО)

12 декабря в Ватикане, в Зале Павла VI, выступал маэстро Риккардо Мути с Молодежным оркестром «Луиджи Херубини» и хором «Гуидо Киджи Сарачини» кафедрального собора Сиены. Папа Лев XIV был одним из зрителей, сообщает русская служба Vatican News.

Концерт был приурочен к грядущему Рождеству и к присуждению Риккардо Мути премии Ратцингера. 25 ноября Папа Лев одобрил награждение всемирно известного дирижера этой премией, которая ежегодно вручается выдающимся деятелям культуры и искусства, вдохновленного христианством, богословам, философам, юристам с разных континентов.

Обращаясь к участникам концерта, Папа Лев процитировал святого Августина: в своем трактате о музыке он назвал её scientia bene modulandi, поскольку музыка связана с «искусством направлять сердце к Богу».

«Музыка – это привилегированный путь к постижению высочайшего достоинства человека и к утверждению его самого подлинного призвания».

Премия Ратцингера, врученная маэстро Мути, — это знак «признательности за жизнь, целиком посвященную музыке, пространству дисциплины и откровения», подчеркнул Папа. Итальянский музыкант «сумел сохранить то, что Бенедикт XVI всегда считал сердцем искусства: дать возможность искре Божественного присутствия зазвучать через красоту».

Комментируя присуждение ватиканской премии, Риккардо Мути сказал: «Я всегда был последователем и глубоким поклонником Папы Бенедикта XVI, чьи мысли, рассуждения и медитации были и будут впредь пищей для всех людей доброй воли. Последняя личная встреча с Бенедиктом для меня и для моей жены останется воспоминанием, насыщенным верой и надеждой».