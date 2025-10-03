Папа: в отношениях между врачом и пациентом личный контакт незаменим
Утром 2 октября Папа Лев XIV принял на частной аудиенции представителей Конфедерации латиноамериканских и карибских медиков. Передает русская служба Vatican News.
Папа начал встречу приглашением осенить себя крестным знамением: «Мы все были им спасены», — сказал Святейший Отец и затем поблагодарил за неустанный труд эту ассоциацию врачей, в которую входит около двух миллионов человек, оказывающих медицинскую помощь в самых отдаленных уголках своих стран.
Папа напомнил, что 2 октября отмечается праздник Ангелов-хранителей, что побудило его сравнить миссию ангелов-хранителей с отношениями между врачом и пациентом, основанными на личном контакте и заботе о здоровье. Папа процитировал святого Августина, который называл Христа врачевателем и лекарством: Он врач потому, что является Словом, и лекарство потому, что это Слово сделалось плотью. В «терапевтических отношениях» всегда должны наличествовать диалог, коммуникация и физический контакт, а не только инструменты и средства для лечения болезней.
Как мы знаем из Евангелия, Иисус исцелял многих больных. Папа сослался в особенности на историю исцеления прокаженного из Евангелия от святого Марка, подчеркнув:
«Между прокаженным и Иисусом установилась личная связь: неприкасаемый обретает в прикосновении Иисуса здоровье и спасение».
По примеру Иисуса многие врачи отдавали свою жизнь ради блага пациентов. Среди них Папа выделил блаженного Хосе Грегорио Эрнандеса, одного из самых известных в Венесуэле медиков ХХ столетия. Он настолько самоотверженно посвящал себя нуждающимся, что был наделен титулом «врач бедняков».
Продолжая размышлять о важности отношений между пациентом и врачом, Папа перешел к злободневной теме искусственного интеллекта: в медицине он «может стать большим подспорьем, чтобы улучить клинические услуги, но он никогда не сможет занять место медицинского работника».
«Алгоритм никогда не сможет заменить собой жест близости или слово утешения».
