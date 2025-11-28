Папа в Национальной библиотеке Анкары: быть народом с великим прошлым – это дар и ответственность (+ ФОТО)

27 ноября пополудни Папа Лев XIV встретился в Национальной библиотеке Анкары с представителями общественности и дипломатами. Он выразил радость в связи с тем, что именно Турция стала первым направлением апостольских поездок его понтификата. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец отметил природную красоту, культурное, художественное и духовное богатство страны, подчеркнув, что перед современными вызовами «быть народом с великим прошлым – это дар и ответственность».

Эмблема Папской поездки – «Мост Дарданеллы» – выражает особую роль Турции, отметил Папа: «Вы занимаете важное место в настоящем и будущем Средиземноморья и всего мира, прежде всего потому, что цените своё внутреннее разнообразие. Еще прежде, чем соединять Азию и Европу, Восток и Запад, этот мост связывает Турцию изнутри». Общество живо, если оно многообразно, и именно мосты между его разными «душами» делают его гражданским.

«Я желаю заверить, что единству вашей страны позитивно содействуют также христиане, они являются и чувствуют себя частью турецкой идентичности, которую так ценил святой Иоанн XIII, упоминаемый вами как “турецкий Папа” в силу глубокой дружбы, связывавшей его с вашим народом».

Лев XIV напомнил и о другом предшественнике – Франциске, который противопоставлял глобализацию безразличия культуре встречи:

«Образ большого моста помогает и в этом смысле. Бог явил Себя, проложив мост между небом и землей: Он сделал это, чтобы наше сердце изменилось, стало похожим на Его сердце. Этот мост подвесной и величественный, он как будто бросает вызов законам физики: так же и любовь, у которой есть не только сокровенное, личное измерение, но и измерение видимое и общественное».

Говоря о «видимой» роли религии в Турции, Папа подчеркнул, что важно чтить достоинство и свободу всех чад Божиих: мужчин и женщин, земляков и чужеземцев, бедняков и богачей:

«Все мы дети Божьи, и из этого проистекают личные, общественные и политические последствия».

В Турции, отметил далее Папа, придается большое значение семье, и это очень важно для универсальной «человеческой семьи»: в то время как в потребительских моделях экономики одиночество становится бизнесом, необходимо взращивать культуру, ценящую узы и привязанность. Тот, кто презирает эти связи, с легкостью может стать нетерпимым и неспособным взаимодействовать со сложным миром. Папа Лев высоко оценил общественные инициативы в пользу семьи и вклада женщин в общественную жизнь.

Обращаясь к президенту Республики, Папа пожелал Турции быть фактором стабильности и сближения между народами на служении продолжительному и справедливому миру в условиях глобальных конфликтов и того, что Папа Франциск называл «фрагментарной третьей мировой войной».