Папа в Монако: «Вера – не привычка, а защита достоинства человека» (+ ФОТО)

В рамках апостольского визита в Княжество Монако Лев XIV встретился с поместной католической общиной в кафедральном соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. В центре его размышлений в ходе Литургии часов стал образ Христа как Заступника, Который не просто исцеляет, но восстанавливает человеческое достоинство.

Обращаясь к верующим Монако – государства, отличающегося пестрым национальным и социальным составом, – Святейший Отец подчеркнул, что подлинная церковная община должна быть местом, где стираются любые различия:

«В Церкви различия никогда не должны становиться поводом для разделения на социальные классы. Напротив, каждый принимается как личность и дитя Божье».

Папа назвал Монако «космополитическим микрокосмосом», призвав местную общину быть отражением Божьей любви, у которой нет лицеприятия, и она предлагает убежище каждому независимо от его происхождения или достатка.

Лев XIV призвал верующих к критическому и пророческому распознаванию. Церковь обязана быть «заступницей» человека во всех сферах жизни, защищая его от агрессивного секуляризма и индивидуализма. Святейший Отец предложил католической общине Монако – а вместе с ней и всем христианам – задуматься о том, действительно ли они защищают достоинство человека на всех этапах жизни от зачатия до естественной смерти. Является ли текущая социально-экономическая модель справедливой и солидарной? Живем ли мы этикой ответственности или же подчиняемся только «логике прибыли как самоцели»?

Папа предостерег католиков Монако от превращения веры в «хорошую, но безжизненную привычку» и подчеркнул: живая вера всегда должна провоцировать общество, задавать неудобные вопросы и искать новые языки для проповеди, включая цифровое пространство.

«Живая вера всегда пророческая, она способна вызывать вопросы и предлагать вызовы».

В конце проповеди Лев XIV вверил общину заступничеству святой покровительницы Княжества Монако девы и мученицы Девоты, пожелав верующим стать «голосом и ликом милосердного Бога», защитника прав всех угнетенных.



Источник: русская служба Vatican News