Папа на открытии университетского кампуса в Малабо: Христос являет гармонию между верой и разумом (+ ФОТО)

21 апреля, во время апостольского визита в Экваториальную Гвинею, Папа Лев XIV выступил на церемонии открытия нового университетского городка Национального университета в Малабо, которому было присвоено его имя. Святейший Отец принял эту честь с признательностью, подчеркнув, что подобный жест «выходит за рамки личности и отсылает к ценностям, которые мы вместе стремимся передавать».

Открытие университетского комплекса, отметил Папа, – это прежде всего «жест веры в человечество», знак уверенности в том, что стоит вкладываться в образование новых поколений и в благородный труд поиска истины на служении общему благу. Это событие не сводится к расширению инфраструктуры: с новым кампусом открывается пространство надежды, встречи и прогресса, пространство, где просветительство растёт как живой организм.

Университет, по словам Папы, подобен сейбе, национальному дереву Экваториальной Гвинеи. Он живёт и развивается, когда укоренён в серьёзных исследованиях и в живой памяти народа: именно тогда он предлагает молодёжи смысл жизни, критерии проницательности, мотивы для служения.

Развивая образ дерева, Лев XIV напомнил о двух библейских символах. Дерево познания добра и зла в Эдеме олицетворяет отклонение знания «в сторону интеллекта», утратившего связь с реальностью, лишённого открытости и превращённого в обладание; оно перестаёт быть «путём к мудрости и становится горделивым утверждением самонадеянности». Ему противостоит другое дерево – Крест, знак искупления, на котором раскрывается истина, отдающая себя ради любви. Крест учит, что подлинное познание – это не присвоение, а открытость к реальности, смиренное принятие её смысла и бережное хранение её тайны; именно во Христе раскрывается глубокая гармония истины, разума и свободы.

Мерилом университета остаётся не количество выпускников и не масштаб зданий, а качество людей, которых он возвращает обществу, подчеркнул Папа.

«В своей многовековой приверженности образованию Католическая Церковь искреннее желает, чтобы специалисты ценились благодаря знанию и мастерству, зрелым плодам, выходящим за пределы простой видимости успеха».

Лев XIV выразил надежду, что новый университетский городок, подобно сейбе, принесёт плоды солидарного прогресса, знания, облагораживающего и развивающего человека во всех его аспектах, плоды интеллекта и честности, компетентности и мудрости, совершенства и служения.



Источник: русская служба Vatican News