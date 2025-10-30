Папа в Колизее: «Молитва способна изменить историю народов» (+ ФОТО)

28 октября в Риме, в Колизее, прошла международная молитва за мир, завершившая встречу «Осмелиться на мир», организованную Общиной Святого Эгидия. В последний день форума, собравшего религиозных лидеров со всего мира, Папа Лев XIV призвал к прекращению войн и к возрождению культуры примирения, передает Vatican News.

В древних стенах амфитеатра, где тысячи лет назад звучали голоса страдания и веры, раздались единые голоса молитвы, наполненные надеждой и устремлённостью к миру. Совместная молитва объединила разные традиции в смиренном акте братства и доверия.

Продолжая атмосферу молитвенного единства, Папа поделился размышлениями о духовной основе мира, напомнив, что внутреннее преображение человека открывает путь к примирению.

В эпоху, когда конфликты множатся и боль становится привычной, истинный покой рождается в сердце, через молитву открывающемся к Богу и ближнему. Молитва не должна быть словом, произнесённым против других, но движением духа, которое соединяет и преображает. «Кто не молится, тот превращает религию во зло, вплоть до убийства. <…> Мы верим, что молитва способна изменить историю народов. Пусть места молитвы станут шатрами встречи, святилищами примирения, оазисами мира», — подчеркнул Папа.

Святейший Отец напомнил о традиции, заложенной святым Иоанном Павлом II в Ассизи, где более 30 лет назад религиозные лидеры всего мира впервые собрались вместе, чтобы молиться не друг против друга, а рядом друг с другом. Сегодня это наследие сохраняется в духе диалога и братства между верующими, и оно закреплено в декларации Nostra aetate, провозгласившей необходимость обновления отношений Церкви с другими религиями и подтверждающей, что все народы образуют единую человеческую семью.

Завершая размышление, Папа обратил внимание на историческую ответственность человечества: пора положить конец эпохе войн и насилия, формирующей сознание народов. Крик бедных и стон земли требует действий, а диалог, сотрудничество и культура примирения способны заложить основы новой истории. Молитва способна преображать сердца и соединять народы, делая мир не мечтой, а общим делом.