Папа в Ассизи: молитва у гробницы св. Франциска

Утром 20 ноября Папа Лев XIV отправился в Ассизи на завершение 81-й Генеральной ассамблеи Епископской конференции Италии. Его визит начался с молитвы у гробницы св. Франциска, сообщает Vatican News.

Святейший Отец прибыл на вертолёте вскоре после восьми утра на стадион «Мигагелли», откуда направился в центр города, который на протяжении веков остаётся местом паломничеств, искусства и духовной памяти. Ассизи посещали двадцать Римских Пап, и особенно часто – его предшественник Папа Бергольо, который именно здесь в 2020 году подписал энциклику Fratelli tutti.

У входа в нижнюю базилику Льва XIV встретили францисканцы во главе с кустодом Сакро-Конвенто братом Марко Морони. Несмотря на проливной дождь и утренний холод на площади собрались верующие, которые приветствовали Епископа Рима. Францисканцы сопроводили его в крипту, где под алтарём покоятся мощи небесного покровителя Италии. Лев XIV провёл несколько минут в безмолвной молитве. Затем, обращаясь к верующим, напомнил:

«Приехать сегодня в это священное место – это поистине благословение. Мы приближаемся к 800-летию со дня смерти св. Франциска, и это помогает нам подготовиться к чествованию этого великого, смиренного, нищенствующего святого, в то время как мир ищет проблески надежды».

После молитвы Льва XIV приветствовали францисканцы и председатель итальянского епископата кардинал Маттео Дзуппи. Святейший Отец преподал всем апостольское благословение, а затем встретился с итальянскими епископами в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели, чтобы подвести итоги работы их Генеральной ассамблеи.