Папа: у каждого своё задание, и все мы воздаем хвалу Богу, выполняя его с усердием

22 декабря Папа Лев XIV провёл первую за свой понтификат предрождественскую встречу с сотрудниками Святейшего Престола, Государства Града Ватикан и Римского викариата, а также членами их семей. Передает русская служба Vatican News.

«Сегодня мы не будем говорить о работе», — сказал Папа, обращаясь к сотрудникам, которых тем не менее поблагодарил и добавил:

«Я постепенно узнаю Ватикан как большую мозаику офисов и служб, и потихоньку, с Божьей помощью, надеюсь встретиться с вами, посещая различные места работы».

Указывая на рождественские ясли в Зале Павла VI, Святейший Отец заметил, что, помимо пастухов, главных персонажей согласно Евангелию, мы можем увидеть и тех, кто представляет различные ремесла: кузнеца, трактирщика, прачку, лудильщика и так далее. Разумеется, речь идет о старинных ремеслах, многие из которых либо уже исчезли, либо радикально изменились.

«Они напоминают, что любая наша деятельность, все наши повседневные занятия приобретают полный смысл в Божьем замысле, в центре которого – Иисус Христос».

Мы видим, как Младенец Иисус как будто «благословляет всех и вся». Ремесленники кажутся оторванными от центрального события Рождества, но на самом деле это не так: каждый участвует в этом событии, находясь на своем месте и делая то, что должен делать, выполняя свою работу. Папа провел параллель с нашей работой в Ватикане: у каждого свое задание, и все мы воздаем хвалу Богу, выполняя его с усердием.

«Иногда мы настолько заняты делами, что не думаем о Господе или о Церкви, но сам факт работы с самоотдачей, когда мы стараемся делать это как можно лучше, с любовью к вашим семьям и детям – в случае мирян, — все это воздает хвалу Господу».