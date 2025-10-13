Папа встретился с паломниками-отшельниками (+ ФОТО)

11 октября в Зале консистории Папа встретился с группой итальянских отшельников, участвующих в Юбилее богопосвящённой жизни. В своей речи Лев XIV отметил, что эта встреча – повод задуматься о призвании к отшельничеству в Церкви и современном мире. Передает русская служба Vatican News.

Небесный Отец ищет тех, кто «поклоняются Ему в духе и истине» (Ин 4,23), сказал Папа, и к этому Бог призывает каждого верующего. Всё начинается в тайне сердца, куда человек входит, отрекаясь от себя, закрывая дверь для злых мыслей и открываясь доверительному диалогу с Небесным Отцом.

Папа отметил, что жизнь в уединении – не бегство от мира, а путь обновления сердца, внимательности и духовной плодовитости, вдохновлённой Богом. В эпоху шума и медийной суеты мир особо нуждается в свидетелях внутренней жизни, которые помогает людям вернуться к себе, к ближним и к творению. Именно из сокровенной дружбы с Господом возрождаются радость жизни, изумление веры и вкус церковного общения.

«Монах, отделённый от всех, соединён со всеми», – сослался Папа на Евагрия Понтийского и подчеркнул, что молитвенное одиночество ведёт к единству и к состраданию к всему роду человеческому и всякому творению. Епархиальные затворники становятся «духовным дыханием» церковных общин, особенно там, где не хватает священников и монашествующих.

«Даже в анонимных и сложных городских условиях, отмеченных пагубным одиночеством, отшельники становятся оазисами общения с Богом и братьями».

Святейший Отец призвал монахов оставаться верными святоотеческому наследию, хранить Слово Божие, молиться Псалмами, читать Писание и в то же время откликаться на новые духовные вызовы с креативностью Святого Духа.

По словам Папы, отшельники являются хранителями и свидетелями неугасающего стремления к Богу, «которое живёт в каждом человеке, дабы каждый мог открыть его в себе и поддерживать». Наша эпоха, отметил Лев XIV, побуждает затворников «войти в тайну заступничества Христа за все человечество», быть посредниками между уязвимым творением и милосердным Отцом, источником всякого добра. Они призваны стоять на страже с воздетыми руками и бодрствующим сердцем, всегда ходить перед Богом, в солидарности с испытуемым человечеством.

«Не сводя взора с Иисуса и открыв паруса сердца Его животворящему Духу, плывите вместе со всей Церковью, нашей Матерью, по бурному морю истории к Царству любви и мира, которое Отец готовит для всех», – пожелал в конце обращения Лев XIV.