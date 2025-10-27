Папа Римский встретился с паломниками из Эстонии

В минувшую пятницу Лев XIV встретился в Клементийском зале Ватикана с эстонскими верующими, участниками паломничества в рамках Юбилея, проходящего под знаком богословской добродетели надежды. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец пожелал эстонским христианам, чтобы «во время посещения святых мест их надежда на Господни обетования укрепилась», а возвращение домой стало радостным свидетельством веры, которой можно делиться в простоте будней.

Особое приветствие Папа адресовал двум недавно рукоположённым священникам, назвав их щедрый ответ на Божий призыв знаком надежды для католической общины Эстонии. Он выразил надежду, что их пример вдохновит других молодых людей на то, чтобы последовать за Христом и служить Церкви.

Папа напомнил о важной вехе в истории эстонского католичества – возведении поместной Церкви в статус епархии спустя столетие после создания апостольской администратуры и почти через пять веков после упразднения епископской кафедры в Таллине. Он призвал гостей молиться друг за друга и особенно об их епископе Филиппе Журдене, дабы вера эстонских католиков укреплялась в единстве, привлекала новых верующих, а узы поместной Церкви с Преемником св. Петра становились всё теснее.

Папа с благодарностью отметил присутствие среди паломников лютеран и других христиан, включая тех среди них, «кто великодушно помогал организовать беатификацию архиепископа Эдуарда Профиттлиха», которая состоялась 6 сентября на площади Свободы в Таллине. По словам Епископа Рима, совместное паломничество стало живым знаком экуменического свидетельства, противоположного ненависти и насилию времён советских гонений; «желанным отражением свидетельства самого блаженного Эдуарда».

«Сегодня, как вы прекрасно знаете, в Европе по-прежнему заметна логика войны, и я прошу вас горячо молиться о мире».

В конце обращения Лев XIV вверил всех заступничеству Пресвятой Богородицы, Матери Церкви, и попросил передать его приветствие родным и друзьям:

«Скажите им, что Папа молится о них!»