Папа Римский в 4-е воскресенье Адвента: святой Иосиф учит милосердию и чуткости

Лев XIV посвятил свое размышление перед молитвой «Ангел Господень» фигуре св. Иосифа. Обращаясь к паломникам на главной площади Ватикана, Папа описал обручника Девы Марии как человека, который сумел соединить верность закону с безграничным человеческим состраданием.

Комментируя евангельский отрывок из Евангелия от Матфея, Епископ Рима подчеркнул, что еще до явления ангела Иосиф проявил необычайную чуткость. Столкнувшись с необъяснимой ситуацией, праведник не выбрал путь публичного скандала, но решил тайно отпустить Марию.

«Это говорит о том, что он уловил глубочайший смысл религиозного послушания – смысл милосердия», – отметил Святейший Отец.

Лев XIV добавил, что Иосиф, будучи «слабым и подверженным ошибкам человеком, как и все мы», проявил великую силу веры. Приняв Божий замысел, он оставил «последний берег своей уверенности» и вышел в открытое море будущего, которое отныне полностью было в руках у Бога.

В преддверии Рождества Папа призвал верующих подражать добродетелям Иосифа – благочестию, любви и самоотдаче.

«Не упускайте случая практиковать их в эти дни: прощая, ободряя и даря надежду тем, кто рядом», – призвал Святейший Отец. Именно такие поступки превращают наши сердца и дома в «гостеприимные ясли» для Спасителя.



Источник: русская служба Vatican News