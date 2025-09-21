Папа Римский призвал к миру в Газе

После чтения молитвы «Ангел Господень» Лев XIV обратился к верующим с призывом к солидарности и миру, особо отметив ситуацию в Газе, сообщает Vatican News.

«Я с любовью приветствую всех вас, собравшихся на площади Святого Петра и тех, кто смотрит нас через средства массовой информации, – сказал Епископ Рима. – Прежде всего, я обращаюсь к представителям различных католических ассоциаций, которые оказывают солидарную поддержку населению сектора Газа. Возлюбленные, я ценю вашу инициативу и усилия многих других, которые повсеместно в Церкви помогают братьям и сёстрам, страждущим на этой истерзанной земле. Вместе с вами и с пастырями Церквей на Святой Земле я повторяю: не существует будущего, основанного на насилии, принудительном изгнании, на мести. Народы нуждаются в мире, и те, кто их по-настоящему любит, трудятся ради мира».