«Истинное богатство – дружба с Господом и с ближними». Слово Папы Льва XIV перед молитвой Angelus 21 сентября 2025 года, площадь Св. Петра

Предваряя чтение молитвы «Ангел Господень» в воскресенье 21 сентября, Папа Лев XIV обратился к паломникам на площади Св. Петра, призвав задуматься о том, как мы распоряжаемся «материальными благами, ресурсами земли и самой нашей жизнью – всем тем, что вверил нам Бог». Передает русская служба Vatican News.

В притче из евангельского чтения (Лк 16,1-13) мы видим хозяина, призывающего своего управителя «дать отчёт». Этот образ, подчеркнул Папа, очень важен: мы не являемся хозяевами своей жизни и того, чем владеем. Всё даровано Господом, Он доверил это наследие нашей заботе, свободе и ответственности. Однажды нам придётся дать отчёт в том, как мы распоряжались собой, своим имуществом и земными ресурсами; нам суждено ответить перед Богом, перед людьми, обществом и, что самое важное, перед теми, кто придёт после нас.

Управитель в притче искал только личной выгоды, и когда настал день отчёта, ему пришлось задуматься о будущем, продолжил Папа. В этой сложной ситуации управитель понимает, что накопление материальных благ – далеко не главная ценность, поскольку богатства мира сего преходящи. Тогда у него рождается гениальная идея: он зовёт должников и «списывает» их долги, отказываясь от части, которая полагалась ему. Таким образом, он теряет материальное богатство, но приобретает друзей, которые будут готовы помочь и поддержать его.

Опираясь на эту притчу, Господь увещает: «Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители» (ст. 9), – напомнил Святейший Отец. Действительно, управителю из притчи удалось найти способ приобрести друзей, «выйдя из одиночества своего эгоизма». Тем более мы, ученики Иисуса, живущие в свете Евангелия, должны использовать блага мира и саму нашу жизнь, думая об истинном богатстве – дружбе с Господом и нашими ближними.

Епископ Рима напомнил, что перед нами есть два пути. Можно следовать принципу эгоизма, ставя богатство на первое место и думая лишь о себе. Но это «изолирует от других и сеет яд соперничества, что нередко порождает конфликты». Или же можно признать: «Всё, что у нас есть, – это дар Божий, которым нужно управлять». Мы можем использовать его как инструмент для общения, для создания сетей дружбы и солидарности, для созидания добра, для построения более справедливого, равного и братского мира.

«Попросим Пресвятую Деву Марию ходатайствовать о нас и научить быть добрыми управителями, дабы мы распоряжались Божьими дарами справедливо и ответственно», – призвал в конце наставления Лев XIV.