Папа Римский принял на аудиенции премьер-министра Венгрии (+ ФОТО)

В понедельник 27 октября Папа Лев XIV принял на частной аудиенции в Апостольском дворце премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Как сообщает Vatican News со ссылкой на Зал печати Святейшего Престола, после аудиенции у Папы Римского политик встретился с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и секретарём по связям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

В ходе тёплой дружеской беседы в Государственном секретариате была подчёркнута прочность двусторонних отношений и выражена благодарность Католической Церкви за её деятельность, направленную на социальное развитие и благосостояние венгерского общества. Особое внимание было уделено роли семьи, образования и будущего молодёжи, а также важности защиты наиболее уязвимых христианских общин.

Значительная часть встречи была посвящена обсуждению европейской проблематики, особенно конфликта на Украине, а также ситуации на Ближнем Востоке.