Папа Римский пригласил к участию в Неделе молитв о единстве христиан

После молитвы «Ангел Господень» 18 января Папа Лев XIV сообщил об открытии Недели молитв о единстве христиан и призвал международное сообщество не забывать о гуманитарных катастрофах в Африке.

Начиная Неделю молитв о единстве христиан, Епископ Рима напомнил, что эта традиция зародилась два столетия назад и получила мощный импульс благодаря Папе Льву XIII. В этом году исполняется ровно сто лет со дня публикации первых рекомендаций к молитвенной октаве.

Тема Недели единства этого года Тема года взята из Послания к Ефесянам: «Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания» (Еф 4,4). Тексты и размышления были подготовлены экуменической группой под руководством Армянской Апостольской Церкви.

Обращаясь к паломникам на площади Святого Петра, Папа призвал все католические общины усилить молитвы о «полном зримом единстве всех христиан». Святейший Отец подчеркнул, что стремление к единству должно сопровождаться конкретными действиями ради мира. Он привлек внимание к трагедии в восточной части Демократической Республики Конго:

«Население вынуждено бежать из своей страны, особенно в Бурунди, спасаясь от насилия и сталкиваясь с серьезным гуманитарным кризисом».

Лев XIV призвал стороны конфликта выбрать путь диалога и примирения. Папа также заверил в своих молитвах жителей Южной Африки, пострадавших от разрушительных наводнений последних дней, и выразил соболезнования семьям погибших.

В конце встречи Папа тепло приветствовал паломников, в частности, группы из Великобритании (Piggot School) и из итальянского прихода Компитезе, поблагодарив верующих за молитвенную поддержку.



Источник: русская служба Vatican News