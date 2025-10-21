Папа Римский назначил нового архиепископа Венского

Папа Лев XIV назначил архиепископом Венским 62-летнего австрийского священника Йозефа Грюнвидля. С января этого года, после ухода на покой кардинала Кристофа Шёнборна, он служил апостольским администратором Венской архиепархии, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на Зал печати Святейшего Престола.

Согласно данным из открытых источников, Йозеф Грюнвидль родился 31 января 1963 года в Холлабрунне (Нижняя Австрия). В 1981-м окончил архиепархиальную гимназию, после чего поступил в семинарию Венской архиепархии, затем изучал теологию в Венском университете, а также учился игре на органе в Венском университете музыки и исполнительских искусств.

В 1987-м Грюнвидль был рукоположен во диакона, а на следующий год – во священника. Хиротонию совершил архиепископ Венский кардинал Франц Кёниг.

В 1988–1991 годах Грюнвидль служил в приходе св. Иоанна Непомука в Вене, а в 1991–1993 годах был викарием кафедрального прихода Винер-Нойштадта. С 1993-го по 1995-й был духовником молодёжи Венской архиепархии. С 1995 по 1998 год служил секретарём новоназначенного архиепископа Венского Кристофа Шёнборна, после чего нес служение на разных приходах Австрии.

22 января 2025 года Папа Франциск назначил Йозефа Грюндвиля апостольским администратором Венской архиепархии. Его епископская хиротония запланирована на 24 января 2026 года.

Узнав о назначении Грюндвиля его преемником, Венский архиепископ на покое кардинал Шёнборн выразил радость, сообщает английская версия Vatican News: «Что может быть прекраснее, чем знать, что наша архиепархия в надёжных руках! – заявил он. – В восточных Церквах верующие во время хиротонии восклицают: “Аксиос! Достоин!“. Мне кажется, что церковные люди уже много недель и даже месяцев говорят это о Йозефе Грюнвидле. Как замечательно, что теперь и Папа Лев подтвердил это».

Как отмечают историки, все десять последних архиепископов, возглавлявших архидиоцез австрийской столицы с 1953 года, возводились в кардинальское достоинство.