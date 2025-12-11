Папа Римский напомнил депутатам Европарламента о важности духовных корней Европы

10 декабря Лев XIV принял на частной аудиенции делегацию Группы европейских консерваторов и реформистов Европарламента, прибывшую в Рим для участия в конференции. В то время как европейская политика ищет новых точек опоры, Святейший Отец напомнил о первоисточниках общего блага, о достоинстве каждого человека и о корнях, которые формировали Европу на протяжении столетий. Передает русская служба Vatican News.

Размышляя о вызовах европейской политики, Папа подчеркнул, что подлинная общественная роль неотделима от ответственности перед теми, кто нередко остаётся незамеченным и живёт на периферии общества. Он напомнил о тех, кого Христос называет «наименьшими» (ср. Лк 9,48), и призвал не терять к ним внимания и милосердия. Именно участие в судьбе слабейших определяет подлинное лицо власти.

Лев XIV отметил ценность демократического разнообразия. Разные взгляды, сказал он, должны звучать свободно, но обсуждаться «с вежливостью и уважением». Папа напомнил о внутренней дисциплине диалога: способности слушать и говорить так, чтобы признавать достоинство каждого. В этом смысле он предложил политикам снова взглянуть на пример святого Томаса Мора, чья мудрость, мужество и верность совести «вдохновляет во все времена».

Европейская идентичность коренится в иудео-христианской традиции, подчеркнул Святейший Отец. Защищая религиозное наследие континента, мы не просто сохраняем отдельные обычаи или права христианских общин, но прежде всего признаём исторический факт. Христианские общины внесли значительный вклад в развитие европейской цивилизации: они создавали великие произведения искусства, архитектуры и музыки, продвигали науку и университетское образование. Эти достижения «создают внутреннюю связь между христианством и историей Европы», связь, которую важно признавать и ценить.

Папа отметил: богатые этические принципы и интеллектуальные модели, составляющие европейское христианское наследие, являются основой для защиты прав и достоинства каждого человека от зачатия до естественной смерти. Они также служат ориентиром в ответе на бедность, социальную изоляцию, экономические трудности, угрозы, связанные с климатом, насилие и войны. В этом контексте крайне важно, чтобы голос Церкви продолжал звучать, особенно когда речь идёт о защите человеческого достоинства и общих ценностей.

Святейший Отец обратил внимание на необходимость диалога между «миром разума и миром веры — светской жизнью и религиозными убеждениями». Он подчеркнул, что такой обмен несёт в себе оздоровляющую силу, помогает избегать искажений и служит благу европейского общества и всего человечества.

В конце аудиенции Епископ Рима заверил гостей в молитве, воззвав к Богу о мудрости, радости и мире для них и для их семей, и преподал апостольское благословение.