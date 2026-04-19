Папа Римский начал свой визит в Анголу (+ ФОТО)

После посещения Алжира и Камеруна Лев XIV начал третью часть своего африканского путешествия, которая в ближайшие дни будет проходить в Анголе, сообщает Vatican News.

18 апреля 2026 года Папа Римский совершил перелет из Яунде в Луанду. За два с половиной часа самолет с Папой на борту преодолел 1627 километров над территорией Камеруна, Экваториальной Гвинеи, Габона, Демократической Республики Конго и Анголы.

В аэропорту Луанды Святейшего Отца встретил президент Анголы Жуан Мануэл Гонсалвеш Лоуренсу. После официальной церемонии приветствия Лев XIV отправился на папском автомобиле в Президентский дворец, по пути приветствуя тысячи жителей ангольской столицы.

Во дворце Лев XIV провел короткую частную встречу с президентом, обменялся с ним подарками, а затем отправился на встречу с представителями властей, гражданского общества и дипломатического корпуса, аккредитованного в этой африканской стране.