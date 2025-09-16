Папа Римский молится о новопреставленной герцогине Кентской

Лев XIV направил телеграмму соболезнований королю Великобритании Карлу III в связи с похоронами герцогини Кентской Екатерины, которая скончалась в Кенсингтонском дворце в возрасте 92 лет, сообщает Vatican News.

Обращаясь к членам королевской семьи, супругу, детям и внукам новопреставленной герцогини, Епископ Рима пишет:

«Вверяя её светлую душу милосердию нашего Небесного Отца, я присоединяюсь ко всем, кто воздаёт благодарение Всемогущему Богу за наследие христианской добродетели, оставленное герцогиней. Оно проявилось в её многолетнем служении на официальном поприще, покровительстве гуманитарным организациям и заботе об уязвимых слоях общества».

Всем, кто оплакивает уход герцогини Кентской, «в незыблемой надежде на воскресение» Епископ Рима от всего сердца преподаёт апостольское благословение «в качестве залога утешения и мира в воскресшем Господе».

***

Екатерина, герцогиня Кентская (урождённая Екатерина Люси Мария Уорсли; 22 февраля 1933, Ховингхем — 4 сентября 2025, Кенсингтон и Челси, Большой Лондон) — супруга Эдварда, герцога Кентского, внука короля Георга V и двоюродного брата королевы Елизаветы II.

В 1994 году герцогиня Кентская Екатерина перешла из англиканства в католичество.

После кончины королевы Елизаветы II 8 сентября 2022 года она являлась самым старым членом британской королевской семьи — вплоть до своей смерти 4 сентября 2025 года, пишет Википедия.

На фото — церемония похорон герцогини Кентской Екатерины в Вестминстерском соборе (Лондон, 16 сентября 2025 г.)