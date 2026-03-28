Папа Римский Лев XIV прибыл в Княжество Монако (+ ФОТО)

Март 28, 2026

28 марта, вскоре после 9 часов утра, Лев XIV прибыл с апостольским визитом в Княжество . Вертолёт с Епископом Рима на борту приземлился на столичной вертолётной площадке, где его встретили князь Альбер II и княгиня Шарлен, сообщает Vatican News.

После торжественной встречи с воинскими почестями – 21 залпа орудийного салюта и представления делегаций – Святейший Отец проследовал в Княжеский дворец. Во внутреннем дворе состоялась официальная церемония приветствия.

В 9 часов 40 минут Папа и князь Альбер II удалились во дворец для личной встречи. Этот визит вежливости стал первым пунктом программы и ознаменовал начало второго апостольского путешествия Льва XIV, на этот раз в одно из древнейших и наименьших по площади государств мира.

На первую половине дня запланированы встреча с католической общиной в кафедральном соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии, а также встреча с молодёжью и катехуменами на площади перед церковью Святой Девоты. Во второй половине дня Епископ Рима возглавит торжественную Мессу на стадионе им. Луи II.

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна