Папа Римский Лев XIV прибыл в Княжество Монако (+ ФОТО)

28 марта, вскоре после 9 часов утра, Лев XIV прибыл с апостольским визитом в Княжество Монако. Вертолёт с Епископом Рима на борту приземлился на столичной вертолётной площадке, где его встретили князь Альбер II и княгиня Шарлен, сообщает Vatican News.

После торжественной встречи с воинскими почестями – 21 залпа орудийного салюта и представления делегаций – Святейший Отец проследовал в Княжеский дворец. Во внутреннем дворе состоялась официальная церемония приветствия.

В 9 часов 40 минут Папа и князь Альбер II удалились во дворец для личной встречи. Этот визит вежливости стал первым пунктом программы и ознаменовал начало второго апостольского путешествия Льва XIV, на этот раз в одно из древнейших и наименьших по площади государств мира.

На первую половине дня запланированы встреча с католической общиной в кафедральном соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии, а также встреча с молодёжью и катехуменами на площади перед церковью Святой Девоты. Во второй половине дня Епископ Рима возглавит торжественную Мессу на стадионе им. Луи II.