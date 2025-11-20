На встрече с CEI Папа призвал итальянских епископов быть зодчими мира (+ ФОТО)

20 ноября в ходе краткого визита в Ассизи Папа Лев XIV встретился с участниками 81-й Генеральной ассамблеи Епископской конференции Италии (CEI), сообщает Vatican News.



Выступая в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели, Лев XIV обозначил ключевую мысль встречи: возвращение к основам веры, к керигме, откуда рождаются и жизнь общин, и служение миру. Он отметил, что общество сегодня сталкивается с разобщённостью, агрессивным лексиконом, уязвимостью свобод, одиночеством и соблазном технологической вседозволенности. На этом фоне Папа подчеркнул:

«Слово и Дух побуждают нас быть ремесленниками дружбы, братства и подлинных отношений в наших общинах, становясь таким образом пророчеством мира для нашей земли».

Святейший Отец подчеркнул важность синодального подхода в работе епископских конференций и епархий: внимание к благовестию, миротворчеству, человеческому достоинству, культуре диалога, христианскому взгляду на человека. Епископы призваны совместно вырабатывать пастырские линии для всей страны и формировать реальную церковную коллегиальность. В этом контексте Папа поддержал продолжение процесса объединения малых епархий, чтобы оптимально использовать ограниченные ресурсы.

Лев XIV обратил внимание на процедуру назначения новых епископов. Он предложил в духе синодальности расширить участие верующих в консультациях и усилить взаимодействие между Департаментом по делам епископов и нунциатурой. Святейший Отец напомнил о соблюдении возраста 75 лет для отставки епархиальных ординариев. Лишь для кардиналов допускается возможность продления этого срока на два года.

Говоря о миссии Церкви в обществе, Папа призвал продолжать линию, намеченную Вторым Ватиканским собором: развивать «целостный гуманизм», защищать жизнь, поддерживать культуру законности и солидарности. В отношении цифровой среды он заметил, что важно не только использовать медиа, но и обучать человечному присутствию в цифровом пространстве, чтобы сеть становилась местом свободы, ответственности и братства.

Святейший Отец поблагодарил епископов за постоянную заботу о неимущих, одиноких, семьях, молодёжи и стариках. Он подчеркнул важность предотвращения любой формы злоупотреблений и напомнил, что открытость и внимание к жертвам – «подлинный знак Церкви, которая умеет признавать раны и стремится их исцелить». В конце обращения Лев XIV пожелал итальянским прелатам:

«Пусть пример святого Франциска дарует нам силу принимать решения, вдохновленные подлинной верой, и быть, как Церковь, знамением и свидетельством Царства Божьего в мире».