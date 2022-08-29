Папа принял на аудиенции президента Венгрии Каталин Новак (+ ФОТО)

Президент Венгерской Республики Каталин Новак встретилась в минувший четверг, 25 августа, с Папой Франциском на частной аудиенции и затем поделилась подробностями встречи в интервью Радио Ватикана. Передает русская служба Vatican News.

Беседа со Святейшим Отцом проходила на испанском языке и продолжалась около 40 минут; на встрече не присутствовал никто из третьих лиц, что придало искренности разговору, отметила госпожа Новак. Первая в истории Венгрии женщина-президент попросила у Папы о молитве и помощи для эффективного содействия в достижении мира.

«Важно, чтобы наступил мир на Украине, в Европе и в других конфликтных регионах мира, потому что это – наш общий интерес, и мы на это надеемся, мы молимся, обсуждаем и действуем», — подчеркнула президент Венгрии, мать троих детей, один из которых уже достиг совершеннолетия и может быть призван на фронт. Венгры, отметила Каталин Новак, не хотят, чтобы нынешнее и будущие поколения узнали то, что пришлось пережить их предкам, вынужденным отправлять сыновей на фронт.

Тема семьи особенно дорога президенту Венгрии: она утверждает, что материнство – это драгоценный дар, исходящий из решения мужчины и женщины навсегда связать свои жизни в Таинстве Брака, плодом которого становятся дети. Гордость отцовства и материнства следует передавать молодежи, которая нередко видит в деторождении препятствие для профессиональной самореализации. К. Новак убеждена, что семья и карьера совместимы. Безусловно, необходимо учитывать финансовые преграды, которые часто лежат в основе отказа от деторождения. В этом контексте Венгрия старается, среди прочих, продвигать политические меры, направленные на поддержку беременных, на строительство жилья для семей и детских яслей.

Каталин Новак вручила Папе приглашение в Венгрию с надеждой, что Святейший Отец – которых подтвердил свое намерение совершить эту поездку – на этот раз сможет остаться в Венгрии дольше, чем в сентябре прошлого года, когда Папа нанес краткий визит в Будапешт по случаю Международного евхаристического конгресса.