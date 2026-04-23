Папа посетил экваторогвинейскую тюрьму в Бате (+ ФОТО)

22 апреля Папа посетил экваторогвинейскую тюрьму в Бате. Визит состоялся в дождливый день, что Папа назвал Божьим благословением, знаком близости Бога, Который никогда нас не оставляет. Передает русская служба Vatican News.

В ходе встречи прозвучали свидетельства заключенных: Святейший Отец поблагодарил выступивших, которые показали, что «даже в трудностях никогда не следует терять человеческого достоинства и надежды».

«Никто не исключен из любви Бога! Каждый из нас, со своей историей, со своими ошибками и страданиями, продолжает быть бесценным в глазах Господа. Мы можем сказать это с уверенностью, потому что Иисус нам это открыл в каждой встрече, в каждом жесте и в каждом слове. Даже когда Он был арестован, осужден и казнен без какой-либо вины, Он любил нас до конца, показав веру в возможность любви, изменяющей даже самое ожесточенное сердце».

Правосудие, продолжил Папа, направлено на защиту общества, но чтобы быть эффективным, оно должно инвестировать в достоинство и в потенциал каждого человека.

«Подлинное правосудие нацелено не только на наказание, но прежде всего оно стремится помочь вновь выстроить жизнь как жертвам, так и виновным, а также общинам, несущим на себе раны зла. Справедливости не может быть без примирения».

Безусловно, тюрьма представляется местом одиночества и безутешности, но тюремный срок может преобразиться во «время для размышлений, для примирения и личностного роста». Для этого есть определенные инструменты, которые перечислил Папа: это, например, возможность получать образование или достойно трудиться.

«Жизнь определяется не только совершенными ошибками, которые обычно являются результатом тяжелых и сложных обстоятельств: всегда есть возможность подняться, усвоить урок и стать новым человеком».

Даже если кто-то боится быть оставленным всеми близкими, Бог никогда не оставляет, и «Церковь останется рядом», добавил Папа. Еще раз поблагодарив персонал пенитенциарного учреждения, Лев XIV сказал:

«Бог никогда не устает прощать». Он постоянно открывает новую дверь тому, кто признает свои ошибки и хочет измениться».

Вверив этот путь Пресвятой Деве Марии, Матери милосердия, Святейший Отец попросил не забывать, что «тот, кто поднимается после падения, становится еще сильнее».