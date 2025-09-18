Папа подчеркнул важность общинной жизни и послушания

18 сентября Лев XIV встретился в Ватикане с делегатами Генеральных капитулов и ассамблей четырёх монашеских конгрегаций: Миссионеров Драгоценнейшей Крови Христовой (CPPS), марианистов (SM), францисканцев Девы Марии Непорочной (FI) и сестёр-урсулинок (OMI). Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец напомнил, что каждая из этих общин родилась из смелых шагов основателей, умевших внимать Святому Духу. Так, уже в XVII веке Бригитта Морелло открыла путь к образованию для девушек, которых общество не всегда ценило. Два века спустя св. Гаспар дель Буфало, основатель Миссионеров Драгоценнейшей Крови, благовествовал в Риме и укреплял веру людей. Жан-Клод Колен вдохновлялся смирением Богородицы и заложил основу конгрегации марианистов, а в конце XX века, в духе Франциска Ассизского и Максимилиана Кольбе, появились францисканцы Непорочной Девы Марии.

«Именно это многогранное наследие привело вас сюда сегодня», – отметил Папа и выделил некоторые его общие аспекты. Во-первых, общинная жизнь – источник святости, вдохновения и силы в апостольском служении. Именно в общине дары Святого Духа приумножаются, превращаясь в общее благо.

Следующий элемент, по словам Папы, – это послушание, «великое деяние любви». Христос сказал: «Я не ищу воли Моей, но воли пославшего Меня Отца» (Ин 5,30). Послушание не лишает свободы, а делает её зрелой, формирует способность жертвовать собой ради других, прокладывает «светлый путь самоотдачи» и помогает миру вновь открыть ценность верных, зрелых отношений.



Частная аудиенция в Ватикане 18 сентября 2025 г.



Кроме того, важно внимание к знакам времени: ни одной из этих конгрегаций не было бы без чуткости основателей к нуждам эпохи, к бедным, в нищете которых они слышали голос Бога. Поэтому необходимо возвращаться к их смелым начинаниям не ради ностальгии, а чтобы заново зажечь искру вдохновения и открыть новые пути служения здесь и сейчас.

В конце обращения Лев XIV благословил гостей и призвал продолжать миссию с верой и щедростью сердца:

«Знаю, сколько добра вы совершаете каждый день во многих частях мира – добра, часто скрытого от глаз людей, но не от взора Божьего».