Папа поблагодарил проповедника духовных упражнений в Ватикане

Вечером 27 февраля в часовне Святых Петра и Павла (Cappella Paolina) Папа Лев XIV завершил неделю великопостных духовных упражнений с Римской Курией, поблагодарив норвежского проповедника – епископа Тронхейма Эрика Вардена. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец выступил экспромтом после одиннадцатого и заключительного размышления в часовне, связанной также с недавней историей Церкви: 8 мая 2025 года именно здесь кардиналы совершили Св. Мессу в день его избрания. Папа назвал прошедшие дни глубоким духовным опытом на пути к Пасхе и напомнил о строках из Послания к Филиппийцам, начертанных над алтарём: «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение» (Флп 1,21). Эти слова постоянно сопровождали его, побуждая к размышлению о надежде и её подлинном источнике – Христе.

Продолжая мысль апостола Павла, Епископ Рима процитировал и другое наставление: «Только живите достойно благовествования Христова» (Флп 1,27). Этот призыв он обратил ко всем участникам духовных упражнений, дабы они сообразовывали каждое решение и начинание с мерой Евангелия.

Папа подчеркнул значение совместной молитвы для тех, кто служит в разных департаментах Святейшего Престола и потому нередко разобщён повседневными обязанностями. Встреча перед Господом становится важным моментом жизни, позволяя по-новому взглянуть на вопросы, значимые для Церкви и личного пути каждого.

Среди тем, прозвучавших в размышлениях, Папа напомнил о св. кардинале Джоне Генри Ньюмене и его поэме «Сон Геронтия», где через образ смерти и суда человек созерцает собственный страх и чувство недостоинства перед Богом. Были затронуты и такие ключевые реалии, как свобода и истина, очень важные для христианской жизни.

В конце обращения Лев XIV поблагодарил епископа Вардена за свидетельство монашеской традиции св. Бернарда и духовную мудрость, а также выразил признательность сотрудникам Отдела Папских богослужений и членам хора за сопровождение духовных упражнений. Музыка, по его словам, помогает там, где слова бессильны, возносить дух к Господу.