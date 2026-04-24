Папа ответил на вопросы журналистов на обратном пути из Африки в Рим

Журналисты, находившиеся на борту самолета вместе со Святейшим Отцом, задали ему ряд вопросов, относящихся как к прошедшей поездке, так и к международной обстановке в целом. Папа Лев XIV высказал также позицию Церкви по другим вопросам, таким как благословение однополых пар, смертная казнь и так далее. Передает Vatican News.

Лев XIV отметил, что часто интерес СМИ к Папским зарубежным визитам носит политический характер. Что скажет Папа на ту или иную тему? Почему он не осуждает правительства той или иной страны? Папа пояснил: его поездки «следует интерпретировать прежде всего как проявление воли к возвещению Евангелия, провозглашению послания Иисуса Христа».

«Важно говорить также с главами государств, чтобы поощрять смену менталитета, большую открытость и внимание к благу народа, чтобы дать возможность увидеть такие проблемы, как распределение благ в государстве».

Действительно, во время поездки в Африку Святейший Отец встречался с главами самых авторитарных режимов в мире. «Как избежать, чтобы ваше присутствие наделило эти режимы неким моральным авторитетом? Не идет ли речь, так сказать, об “отмывании имиджа” благодаря Папе?» На этот вопрос Лев XIV ответил следующим образом:

«Иногда мы поддерживаем дипломатические связи со странами с тоталитарной властью. У нас есть возможность общаться с ними на дипломатическом, формальном уровне. Не всегда мы громко критикуем, осуждаем и обличаем. Но за кулисами совершается огромный труд по продвижению справедливости, гуманитарных действий, иногда мы ищем способов освобождения политзаключенных… Таким образом, Святейший Престол, сохраняя нейтралитет и стараясь продолжать поддерживать позитивные дипломатические контакты с разными странами, на самом деле старается применить Евангелие к конкретным ситуациям, так чтобы жизнь людей могла стать лучше. Люди же могут интерпретировать это как им угодно, но, я думаю, для нас важно стараться делать все возможное, чтобы помогать людям в любом государстве».

Папе был задан вопрос о международной обстановке: какой призыв он мог бы обратить к США, Ирану и Израилю, чтобы остановить эскалацию насилия?

«Необходимо продвигать новый подход, миротворческую культуру, — подчеркнул Святейший Отец. – При анализе определенных ситуаций часто напрашивается быстрый ответ: надо применить насилие, начать войну, атаковать». Но главная проблема — не в режиме, а в гибели людей. Что касается Ирана, то обстановка в нем чрезвычайно сложна:

«Неясно, о каком режиме идет речь в данный момент, после первых дней ударов по Ирану со стороны США и Израиля. Я же хочу призвать к продолжению диалога о мире: чтобы все стороны приняли участие, чтобы постарались приложить все усилия для продвижения мира».

Лев XIV вновь изложил свою позицию и позицию Церкви против войны и за культуру мира, против разделений и ненависти.

«Я осуждаю все неправедные действия. Осуждаю убийство людей, осуждаю смертную казнь. Я считаю, что человеческую жизнь следует оберегать, и жизнь всех людей с момента зачатия до естественной смерти следует уважать и защищать».

Немецкая журналистка задала Папе вопрос на другую тему: как он относится к решению кардинала Рейнхарда Маркса допустить благословение однополых пар в своей архиепархии, что может угрожать единству внутри Церкви.

Лев XIV заметил, что вопрос единства и разделений в Церкви «не должен вертеться вокруг сексуальных проблем». Папа напомнил, что Святейший Престол ясно высказался по поводу благословения однополых пар: «Мы не согласны с формализованным благословением пар, в данном случае однополых, о которых вы спросили, а также пар в неузаконенных ситуациях». Когда священник преподает благословение верным в конце Мессы, когда Папа благословляет людей после богослужений, — это благословение относится ко всем людям и выражает убеждение Церкви в том, что «все люди приглашены следовать за Иисусом и стремиться к покаянию в собственной жизни».