Папа на Св. Мессе в Монгомо: Христос – хлеб и свет для Экваториальной Гвинеи (+ ФОТО)

Второй день визита Папы Льва XIV в Экваториальную Гвинею начался со Святой Мессы в Монгомо, в кафедральном соборе Непорочного зачатия Девы Марии, небесной покровительницы страны. Передает русская служба Vatican News.

«Евхаристия поистине заключает в себе все духовное благо Церкви», — пояснил Папа в проповеди, выразив радость в связи с возможностью священнопраздновать вместе с верными 170-летие евангелизации Экваториальной Гвинеи.

«Это благодатный момент, чтобы вспомнить все то благо, которое совершил Господь; в то же время я хочу поблагодарить многочисленных миссионеров, миссионерок, епархиальных священников, катехизаторов и верных мирян, отдавших жизнь евангельскому служению. Они признали ожидания, вопрошания и раны вашего народа, просветив их Словом Господа и став знаком любви Бога посреди вас».

Лев XIV подчеркнул, что история евангелизации побуждает стать главными деятелями возвещения Благой вести и свидетельства веры, дабы исполнились слова Папы Павла VI, произнесенные в Уганде в 1969 году: «Африканцы, отныне вы сами должны быть миссионерами среди вас».

Верующие поместной Церкви призваны возвещать Евангелие, не боясь гонений: как говорится в прочитанном на литургии отрывке из Деяний свв. апостолов (8, 1-8), из-за преследований первые христиане спасались бегством и рассеивались, но в то же время многие приобщались к Слову Господа и своими глазами видели чудеса исцеления телом и духом.

«Дорогие братья и сестры, даже когда личные, семейные и общественные ситуации не всегда благоприятны, мы можем довериться деянию Господа».

Бог не лишает нас знаков Своего присутствия, — Он становится для нас Хлебом жизни, как гласит провозглашенное на Мессе Евангелие (Ин 6,35), Хлебом, утоляющим наш голод. Ссылаясь на девиз своей поездки – «Христос, свет для Экваториальной Гвинеи, ведущий к будущему надежды», — Папа пояснил, какой именно голод испытает эта страна сегодня: «Это голод по будущему, которое преисполнено надежды, которое может породить новую справедливость, нести плоды мира и братства».

«Это не какое-то загадочное будущее, которого мы должны ждать пассивно, но оно наступает, потому что именно мы, с помощью Божьей благодати, призваны построить. Будущее Гвинеи проходит через ваши решения; оно вверено вашему чувству ответственности и общему обязательству защищать жизнь и достоинство каждого человека».

Вот почему все крещеные должны быть вовлечены в дело евангелизации, стать апостолами милосердной любви и свидетелями нового человечества, подчеркнул в своей проповеди Папа Лев XIV.