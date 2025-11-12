Папа на общей аудиенции 12 ноября 2025 года: братство – это воля Небесного Отца (+ ФОТО)

В среду 12 ноября, во время общей аудиенции на площади Святого Петра, Папа Лев XIV продолжил цикл катехизических наставлений о надежде. Он размышлял о духовности Пасхи и её плодах для современного человека. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец отметил, что вера в смерть и воскресение Христа вселяет надежду и побуждает «вкладываться в добро». Она помогает взращивать братство, один из величайших вызовов для человечества, как это ясно видел его предшественник Папа Франциск. Братство укоренено в самой природе человека: наша способность строить отношения с другими является условием для подлинного жизненного роста и человечности. Эта полнота раскрывается, когда мы живём во взаимной связи, а не замкнуто. И наоборот, закрытость ведёт к недугам одиночества и нарциссизма, при котором другой человек низводится до объекта потребления.

Тем не менее, продолжил Папа, братство сегодня далеко не очевидно. Многочисленные конфликты и войны, социальную напряжённость и ненависть, казалось бы, его отрицают. И всё же это не утопия. Чтобы преодолеть тьму вражды, необходимо обратиться к источнику света и силы – Христу, ведь только Он способен освободить от яда вражды.

Поясняя смысл слова «брат», Епископ Рима напомнил, что оно восходит к древнему корню, означающему заботу, любовь и поддержку. Братство – это не просто вопрос крови или родства, поскольку даже в семьях порой царят раздор и разрушающая отношения ненависть. Отсюда вытекает актуальность приветствия omnes fratres («все братья»), с которым святой Франциск Ассизский обращался ко всем вне зависимости от их географического и культурного происхождения, религии или доктрины. Именно это слово – «все» – Папа Бергольо сделал сердцем своей энциклики Fratelli tutti, признавая равное достоинство всех людей.

Эта всеобщая братская связь основана на заповеди Христа: «Да любите друг друга, как Я возлюбил вас» (Ин 15,12). Она является «существенной чертой христианства, которое с самого начала было провозглашением Благой вести, предназначенной для спасения всех, никогда не в исключительной или частной форме». Господь Иисус, возлюбив Своих до конца (см. Ин 13,1), прошёл через Крест и смерть, чтобы сделать нас братьями и сёстрами по воле Небесного Отца. Мы же, в свою очередь, призваны любить друг друга и посвящать себя ближним «как дети единого Отца, истинные братья во Христе Иисусе».

Святейший Отец отметил, что Пасха положила начало новой истории: ученики осознали себя братьями именно тогда, когда встретили Воскресшего, приняли дар Его Духа и стали Его свидетелями. Братья и сёстры поддерживают друг друга в испытаниях и не отворачиваются от тех, кто в нужде: они плачут и радуются вместе в свете трудолюбивого единства, доверия и взаимной поддержки. Братство, подаренное Иисусом, «освобождает от негативной логики эгоизма, разделений, деспотизма», возвращая человека к его изначальному призванию – к любви и надежде, подчеркнул в конце наставления Лев XIV.

«Воскресший указал путь, по которому мы должны идти вместе с Ним, чтобы все мы чувствовали себя и были братьями».