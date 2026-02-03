Папа: монашествующие – пророки надежды и закваска мира (+ ФОТО)

Вечером 2 февраля, в 30-й Всемирный день богопосвящённой жизни, Лев XIV возглавил Мессу праздника Сретения Господня и в проповеди напомнил о пророческом призвании монашествующих в Церкви и мире. В богослужении в соборе св. Петра приняли участие около 5500 верующих. Передает русская служба Vatican News.

Размышляя над евангельской сценой Сретения, Папа остановился на «встрече двух проявлений любви»: Бога, приходящего спасти человека, и человечества, которое с неустанной верой ожидает Его пришествия. Представленный в Храме Богомладенец, Сын бедной семьи, являет уважение Бога к человеческой свободе и полное участие в человеческой уязвимости. Это пришествие совершается без принуждения, силой безоружной и безвозмездной любви.

Святые Праведные Симеон и Анна воплощают вершину ожидания народа Израиля, долгой истории спасения, проходящей через падения и возрождения, но движимую единым желанием: восстановить полноту общения с Творцом. Именно здесь, у порога святая святых, Источник света почти незаметно становится светильником для мира. В этом контексте Лев XIV привёл слова Папы Франциска: «Пробудите мир, ибо отличительной чертой богопосвящённой жизни является пророчество». Монашествующие призваны быть в Церкви и обществе вестниками присутствия Господа и теми, кто готовит Ему путь. Для этого требуется готовность к внутреннему очищению, дабы Христос мог преображать сердца любовью, благодатью и милосердием.

Святейший Отец упомянул основателей и основательниц монашеских общин, которые оставили чудесные примеры действенного исполнения этой миссии: черпая силы в Евхаристии, они шли в тишину монастырей, в апостольство, образование, служили бедным, отправлялись на миссии, — всегда возвращаясь к Кресту и к молитве. Их свидетельство, нередко сопряжённое с риском и даже мученичеством, стало «предметом пререканий» (Лк 2,34).

Говоря о сегодняшнем дне, Папа отметил, что монашествующие по-прежнему призваны свидетельствовать о Божьем участии в истории и о неприкосновенном достоинстве каждого – молодого и старого, бедного, больного, заключённого человека: они «прежде всего занимают священное место у алтаря Бога и в Его Сердце».

Особое внимание Епископ Рима уделил монашеским общинам, которые в зонах военных действий становятся «форпостами Евангелия»:

«Они не уходят, не бегут; они остаются, лишённые всего, дабы быть напоминанием – более красноречивым, чем тысяча слов, – о священной неприкосновенности жизни в самой её сути. Своим присутствием там, где гремят орудия и, казалось бы, торжествуют произвол, корысть и насилие, они становятся эхом слов Иисуса: “Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо … Ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного” (Мф 18,10)».

В конце проповеди Лев XIV поблагодарил монашествующих за служение и призвал быть там, куда их посылает Провидение, «закваской мира и знаком надежды».