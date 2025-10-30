Папа молится о жертвах урагана в Карибском регионе

В конце общей аудиенции 29 октября Папа Римский выразил глубокое сочувствие жителям Карибского региона, пострадавшим от разрушительного урагана «Мелисса».

Стихия, поразившая Ямайку, вызвала катастрофические наводнения и сейчас с разрушительной силой проходит над Кубой. Тысячи людей вынуждены покинуть свои дома; повреждены здания, инфраструктура и несколько больниц.

Святейший Отец заверил всех пострадавших в духовной близости, а также в молитвенной памяти о погибших, беженцах и обо всех, кто с тревогой ожидает развития событий. Лев XIV призвал гражданские власти прилагать все усилия для помощи населению и поблагодарил христианские общины и волонтёрские организации за самоотверженную помощь жертвам стихийного бедствия.



Источник: русская служба Vatican News