Папа Лев XIV завершил свою первую апостольскую поездку (+ ФОТО)

2 декабря в международном аэропорту Бейрута состоялась официальная прощальная церемония, которая завершила первую Апостольскую поездку Папы Льва XIV, передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец отметил, что приехать в Ливан означает деликатно войти в его культуру, а уехать – унести её с собой.

«Мы надеемся охватить весь Ближний Восток этим духом братства и приверженности миру, даже тех, кто сегодня считается врагом».

Лев XIV упомянул о неосуществлённом желании своего предшественника Франциска посетить Ливан. Духовное наследие Папы Бергольо и других свидетелей Евангелия продолжает говорить и сегодня, вдохновляя веру, надежду и любовь.

Епископ Рима отметил глубокое благоговение ливанского народа пеерд Пресвятой Богородицей и вспомнил о своей молитве на гробнице св. Шарбеля: эти духовные корни поддерживают непростой путь к будущему. Папа вспомнил и краткую остановку в порту Бейрута – одном из символов национальной боли после взрыва в 2020 году. Он подчеркнул, что уносит с собой «боль и жажду истины и справедливости многих семей, целой страны».

Папа отметил, что в эти дни он «встретил множество лиц и пожал множество рук», образ Ливана он сравнил с кедрами и оливами, сильными и плодоносными. Епископ Рима приветствовал все области Ливана, которые ему не удалось посетить, особенно южные, «которые постоянно переживают состояние конфликта и неопределённости».

«Крепко обнимаю и желаю всем мира. Ещё раз настоятельно призываю: да прекратятся нападения и военные действия. Пусть никто больше не полагает, что вооружённая борьба принесёт какую-либо пользу. Оружие убивает; переговоры, посредничество и диалог созидают. Давайте же выберем мир как путь, а не только цель!»

Цитируя св. Иоанна Павла II – «Ливан – это больше, чем страна, это послание», – Лев XIV призвал «работать и надеяться сообща, чтобы эти слова стали реальностью». В конце речи он благословил ливанцев, жителей всего Ближнего Востока и всё человечество.

***

В 13 часов 48 минут по местному времени самолёт Airbus A320neo авиакомпании ITA Airways со Святейшим Отцом на борту покинул международный аэропорт Бейрута и направился в Рим.