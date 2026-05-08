Лев XIV встретился с госсекретарём США (+ ФОТО)

7 мая Папа Лев XIV принял в Ватикане государственного секретаря Соединённых Штатов Америки Марко Рубио, сообщает Vatican News.

После встречи с Папой Римским американский дипломат встретился с государственным секретарём Святейшего Престола кардиналом Пьетро Паролином и секретарём по связям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

По сообщению пресс-службы Ватикана, беседа прошла в дружеской атмосфере. Стороны подтвердили общее стремление укреплять добрые двусторонние отношения между Святейшим Престолом и Соединёнными Штатами.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по международной и региональной ситуации. Особое внимание было уделено странам, страдающим от войн, политической напряжённости и тяжёлых гуманитарных кризисов. Собеседники подчеркнули необходимость неустанных усилий, направленных на созидание мира.