Папа — паломникам: вдохновляйтесь примером новых святых

В понедельник 20 октября в Зале Павла VI Папа Лев XIV встретился с паломниками, прибывшими со всего мира на канонизацию семи новых святых. Он напомнил, что торжество, состоявшееся в минувшее воскресенье на площади Святого Петра, напоминает всем верным о живом единстве Церкви, которая объемлет народы и эпохи, языки и культуры, делая нас единым Народом Божиим, Телом Христовым и храмом Святого Духа. Передает русская служба Vatican News.

Епископ Рима подчеркнул, что жизнь новых святых стала всецелым даром любви к Христу и к ближним. Их святость – свет надежды, а путь к святости открыт для каждого.

Затем Папа остановился на каждом из новопрославленных святых. Игнатий Малоян, армянский мученик, «пастырь по сердцу Христову», в годы гонений не покинул свою паству, а укреплял её в вере; и когда ему предложили свободу ценой отречения, он предпочёл пролить кровь за Господа. Папа вознёс молитву, дабы по заступничеству св. Игнатия обновлялась вера армянского народа, который веками высекал крест в камне как знак несокрушимой верности, а также были ниспосланы мир и примирение.

Затем Лев XIV упомянул св. Петра То Рота из Папуа – Новой Гвинеи, простого катехизатора, который во время Второй мировой войны тайно продолжал служение и защищал христианское понимание брака, несмотря на угрозы. Его слова: «Это тяжёлое время, нам страшно, но Бог Отец с нами» – Папа назвал примером мужества и упования на Бога.

Почтив память венесуэльских святых Хосе Грегорио Эрнандеса Сиснероса и Кармен Рендилес Мартинес, Папа отметил их веру, надежду и любовь –добродетели, которые преображают повседневность и зовут к служению больным, бедным и слабым.

Останавливаясь на образе св. Марии Тронкатти, миссионерки-салезианки в Эквадоре, Папа отметил, что она исцеляла тела и сердца любовью, питаемой молитвой. Св. Винченца Мария Полони, основательница общины Сестёр милосердия, явила миру сострадание Христа к обездоленным. Их жизнь показывает, что святость расцветает в служении самым уязвимым.

Епископ Рима напомнил о св. Бартоло Лонго, который, пройдя путь от неверия к глубокой духовной жизни, посвятил себя делам милосердия ради сирот, бедных и отчаявшихся, став великим поборником молитвы Розария. Его пример побуждает смотреть на тайны Христа очами Богородицы.

В конце речи Святейший Отец пожелал всем паломникам вернуться домой с благодарными сердцами и с решимостью подражать новым святым – людям, которые напомнили миру, что святость всегда возможна.