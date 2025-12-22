Папа Лев XIV созвал чрезвычайную консисторию

Первая консистория понтификата Льва XIV состоится 7 и 8 января 2026 года, сообщает Vatican News.

Чрезвычайная консистория, созванная Святейший Отцом, запланирована как момент «единства и братства, а также размышлений, общения и молитвы», говорится в коммюнике Зала печати Ватикана.

Встреча иерархов должна содействовать «совместному распознаванию», оказать поддержку и помощь советом в осуществлении высокой и важной ответственности Святейшего Отца в управлении Вселенской Церковью.

Консистория, поясняет ватиканская пресс-служба, созывается для укрепления единства между Епископом Рима и кардиналами, которые особым образом призваны способствовать благу Вселенской Церкви.