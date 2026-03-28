Папа Лев XIV призвал Монако стать «открытой дверью» для мира (+ ФОТО)

В субботу 28 марта проходит однодневный апостольский визит Папы Льва XIV в Княжество Монако. Это первый случай в истории, когда Преемник святого Петра посещает это средиземноморское государство, уступающее по компактности только Ватикану. Сообщает русская служба Vatican News.

Папа прибыл в Монако на вертолете из Ватикана в 9 часов утра. После официального приема в порту Святейший Отец направился в Княжеский дворец, где состоялась торжественная церемония приветствия. В ходе визита вежливости к Его Светлости князю Монако Епископ Рима обратился с речью к руководству и жителям страны.

В своем выступлении Святейший Отец подчеркнул особую роль Монако в современной Европе. Он отметил, что независимость и «малость» этой земли являются не ограничением, а призванием к диалогу и социальной дружбе в мире, который всё чаще выбирает логику закрытости и самодостаточности.

«В Библии, как вы знаете, малые делают историю!» – напомнил Папа, сравнив Монако с евангельским горчичным зерном, которое способно стать великим деревом.

Лев XIV предостерег от «ослепления силой» и логики превосходства, которые сегодня угрожают глобальному миру, призвав Княжество поставить свое благополучие на службу праву и справедливости.

Коснувшись уникального социального состава Монако, где соседствуют местная элита, влиятельные финансисты и многочисленные работники сферы услуг, Папа напомнил о евангельской притче о талантах. Он подчеркнул, что в глазах Бога ничто не дается напрасно, а богатство и влияние – это не привилегия для личного пользования, а призыв к распределению благ.

«Каждый талант, каждая возможность, каждое благо в наших руках имеют всеобщее предназначение. Их нельзя удерживать, их нужно перераспределять, чтобы жизнь каждого стала лучше», – заявил Святейший Отец.

Особое внимание Папа уделил статусу католичества как государственной религии Монако. Он подчеркнул, что этот статус налагает на граждан обязательство созидать «царство братьев и сестер», где ни одна человеческая жизнь не будет исключена из «трапезы братства».

Епископ Рима призвал Княжество стать международной лабораторией по внедрению социальной доктрины Церкви и принципов целостной экологии, отметив, что даже в глубоко светской культуре свет Евангелия может указать путь к решению самых сложных современных вызовов.

Завершая свою речь, Лев XIV процитировал Павла VI, напомнив, что для истинного социального прогресса необходим свет истины о человеке и истории. Он призвал жителей Монако быть «экспертами в новом», опираясь на древнюю веру, и сохранять сердце свободным перед лицом беспрецедентных вызовов современности.