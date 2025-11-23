В торжество Христа Царя Св. Отец призвал хоры стать символом единства и любви Церкви

В торжество Христа, Царя Вселенной, Папа Лев XIV возглавил Мессу на площади Святого Петра по случаю Юбилея церковных и светских хоров. Обращаясь к тысячам хористов, прибывших со всего мира, Папа призвал их рассматривать свое служение как «живой огонь» любви, преобразующий общину.

В начале проповеди Папа Лев XIV напомнил о центральном значении праздника: сегодняшняя литургия призывает нас идти с радостью в дом Господень, навстречу Иисусу Христу, Царю Вселенной, Который есть начало и конец всего.

Папа подчеркнул, что власть Христа – это любовь, а Его престол – Крест. Именно через Крест, как «Князь мира и Царь справедливости», Он являет миру безмерное милосердие Божьего Сердца.

Обращаясь к участникам Юбилея, Папа назвал их служение «даром и благодатью», необходимыми для духовного назидания братьев. Он отметил, что музыка способна выразить то, что не могут передать слова, а пение объединяет ум, чувства, тело и душу.

«Святой Августин напоминает нам: ‘Cantare amantis est’, то есть ‘петь — значит любить’. Тот, кто поет, выражает любовь, боль и нежность и одновременно любит того, к кому обращено пение», — подчеркнул Папа.

Особое внимание Св. Отец уделил общинному измерению хора:

«Быть частью хора означает продвигаться вместе, поддерживая братьев, помогая им идти и воспевая с ними хвалу Богу. Хор – это светлый символ Церкви, которая в любви объединяет всех в единую нежную мелодию».

Для народа Божия пение является выражением мольбы и хвалы, это «новая песнь», которую возносит к Отцу воскресший Христос, вовлекая в нее всех крещеных, как единое Тело, оживляемое новой жизнью Духа, продолжил Святейший Отец.

«Во Христе мы становимся певцами благодати, сынами Церкви, которые находят в Воскресшем смысл их хвалы. Так литургическая музыка становится драгоценным инструментом, с помощью которого мы осуществляем служение хвалы Богу и выражаем радость новой жизни во Христе».

Быть частью хора означает идти вместе с братьями, взявшись за руки, помогая им в пути и воспевая с ними хвалу Богу, утешая их в страданиях, ободряя, когда они, как кажется, готовы сдаться из-за усталости, воодушевляя их, когда путь кажется им непосильным, продолжил Святейший Отец и призвал хористов помнить, что их служение требует глубокой духовной жизни, дисциплины и верности. Он призвал избегать соблазна самолюбования:

«Ваша задача – вовлекать Народ Божий в совместную молитву, а не стоять перед ним. Усердствуйте в том, чтобы ваши хоры становились чудом гармонии и красоты, и никогда не поддавайтесь искушению самолюбования, которое исключает активное участие в пении всего литургического собрания. Будьте в этом красноречивым знаком молитвы Церкви, которая через красоту музыки выражает свою любовь к Богу. Будьте внимательны к тому, чтобы ваша духовная жизнь была всегда на высоте служения, которое вы несете, так, чтобы оно могло подлинным образом выражать благодать Литургии».

В завершение проповеди Папа призвал всех молиться, обращаясь к покровительнице хористов, святой деве и мученице Цецилии, и повторил призыв из Ответного псалма торжества Иисуса Христа, Царя Вселенной: «В дом Господень с радостью пойдём».



Источник: русская служба Vatican News