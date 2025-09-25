Папа Лев XIV пригласил всех верных к особой молитве

Папа Лев XIV пригласил всех верных к особой молитве

Сентябрь 25, 2025

Прежде чем преподать апостольское благословение верным, собравшимся на площади Святого Петра по случаю традиционной аудиенции, Лев XIV сделал важное объявление. Передает русская служба Vatican News.

«Дорогие братья и сестры, — сказал Св. Отец, — скоро наступит , месяц, который в Церкви особым образом посвящен Святому Розарию. Поэтому я приглашаю всех молиться Розарием о мире каждый день следующего месяца – индивидуально, в семье или в общине».

Папа пригласил сотрудников Ватикана возносить эту молитву в базилике Святого Петра каждый вечер в 19 часов.

11 октября в шесть часов вечера состоится Розария вместе с Папой Львом на площади Святого Петра. Папа объявил об этом, напомнив, что это будет канун Юбилея богородичной духовности, а также годовщина открытия Второго Ватиканского собора.

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна