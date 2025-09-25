«Любовь Бога затрагивает самые мрачные уголки человечества». Катехизическое наставление Папы Льва XIV на общей аудиенции 24 сентября 2025 г.

Христос сошёл во ад, и поэтому ничто не может быть исключено из Его искупления: это одна из ключевых мыслей наставления Папы Льва XIV на общей аудиенции в среду 24 сентября. Он продолжил размышления о тайне Великой субботы. Передает Vatican News.

В пасхальной тайне Великая суббота кажется бездвижной и безмолвной, в действительности же в этот день совершается невидимое спасительное деяние: Христос нисходит во ад, чтобы принести весть о воскресении тем, кто пребывает во тьме и в тени смертной.

Это событие представляет собой «наиболее глубокий и радикальный жест любви Бога к человечеству». Он возжелал искать нас «там, где мы сами себя потеряли».

«В библейском понимании ад – это не столько место, сколько экзистенциальное состояние: то состояние, когда жизнь лишена сил и царствуют боль, одиночество, вина, разобщение с Богом и с другими. Христос настигает нас даже в этой бездне, проходя через врата царства тьмы. Можно сказать, Он входит в саму обитель смерти, чтобы ее опустошить, чтобы освободить ее обитателей, взяв их за руку одного за другим».

Папа отметил выражение из Первого послания святого апостола Петра: Иисус отправился возвестить спасение «находящимся в темнице духам» (3,19). Это один из самых волнующих образов, который в особенности раскрывается в апокрифическом тексте, называемом Евангелие от Никодима. Согласно этой традиции, Сын Божий сошел в кромешную тьму, чтобы приблизиться к самому последнему из братьев и сестер и донести Свой свет также и до них. В этом деянии, подчеркнул Папа, заключена вся сила и благость пасхального возвещения: смерть никогда не становится последним словом».

«Дорогие, это нисхождение Христа не относится только к прошлому, но оно затрагивает жизнь каждого из нас. Преисподняя – это не только состояние умерших, но и тех, кто пребывает в смерти по причине зла или греха. Это также повседневный ад одиночества, стыда, оставленности, жизненных тягот».

Христос входит во все эти реалии – не для того, чтобы судить, но чтобы освободить, не для того, чтобы винить, но чтобы спасать. Он делает это бесшумно, подобно тому, кто заходит в больничную палату, чтобы предложить утешение и помощь.

«Господь спускается туда, где человек спрятался в страхе, Он зовет его по имени, берет за руку, поднимает, выводит на свет. Он делает это полновластно, но и с бесконечной мягкостью, как отец с сыном, боящимся, что его больше не любят».

Папа отметил, что на восточных иконах Воскресения Христос изображен выбивающим двери ада и протягивающим руки, чтобы вытащить Адама и Еву. Он спасает не только Себя, не возвращается к жизни в одиночку, но увлекает за Собой все человечество.

«Вот истинная слава Воскресшего: сила любви, солидарность Бога, Который не хочет спасаться без нас, но только вместе с нами».

Таким образом, Великая суббота – это тот день, когда небо сходит на землю и в самые ее глубины. Каждый уголок человеческой истории затронут светом: наши ночи, наши самые застарелые грехи, наши разорванные связи.

«Не существует настолько разрушенного прошлого, настолько порочной истории, которые не могут быть затронуты милосердием».

В Великую субботу Христос показал, что для Его любви не может быть закрытых наглухо сердец и гробов.

«И если иногда нам кажется, что мы прикоснулись ко дну, давайте помнить: это то самое место, с которого Бог может начать новое творение. Творение, состоящее из поднявшихся людей, из прощенных сердец, из осушенных слёз».