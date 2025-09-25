«Любовь Бога затрагивает самые мрачные уголки человечества». Катехизическое наставление Папы Льва XIV на общей аудиенции 24 сентября 2025 г.

«Любовь Бога затрагивает самые мрачные уголки человечества». Катехизическое наставление Папы Льва XIV на общей аудиенции 24 сентября 2025 г.

Сентябрь 25, 2025

Христос сошёл во ад, и поэтому ничто не может быть исключено из Его искупления: это одна из ключевых мыслей наставления Папы Льва XIV на общей аудиенции в среду 24 сентября. Он продолжил размышления о тайне Великой субботы. Передает Vatican News.

В пасхальной тайне кажется бездвижной и безмолвной, в действительности же в этот день совершается невидимое спасительное деяние: Христос нисходит во ад, чтобы принести весть о воскресении тем, кто пребывает во тьме и в тени смертной.

Это событие представляет собой «наиболее глубокий и радикальный жест любви Бога к человечеству». Он возжелал искать нас «там, где мы сами себя потеряли».

«В библейском понимании ад – это не столько место, сколько экзистенциальное состояние: то состояние, когда жизнь лишена сил и царствуют боль, одиночество, вина, разобщение с Богом и с другими. Христос настигает нас даже в этой бездне, проходя через врата царства тьмы. Можно сказать, Он входит в саму обитель смерти, чтобы ее опустошить, чтобы освободить ее обитателей, взяв их за руку одного за другим».

Папа отметил выражение из Первого послания святого апостола Петра: Иисус отправился возвестить спасение «находящимся в темнице духам» (3,19). Это один из самых волнующих образов, который в особенности раскрывается в апокрифическом тексте, называемом Евангелие от Никодима. Согласно этой традиции, Сын Божий сошел в кромешную тьму, чтобы приблизиться к самому последнему из братьев и сестер и донести Свой свет также и до них. В этом деянии, подчеркнул Папа, заключена вся сила и благость пасхального возвещения: смерть никогда не становится последним словом».

«Дорогие, это нисхождение Христа не относится только к прошлому, но оно затрагивает жизнь каждого из нас. Преисподняя – это не только состояние умерших, но и тех, кто пребывает в смерти по причине зла или греха. Это также повседневный ад одиночества, стыда, оставленности, жизненных тягот».

Христос входит во все эти реалии – не для того, чтобы судить, но чтобы освободить, не для того, чтобы винить, но чтобы спасать. Он делает это бесшумно, подобно тому, кто заходит в больничную палату, чтобы предложить утешение и помощь.

«Господь спускается туда, где человек спрятался в страхе, Он зовет его по имени, берет за руку, поднимает, выводит на свет. Он делает это полновластно, но и с бесконечной мягкостью, как отец с сыном, боящимся, что его больше не любят».

Папа отметил, что на восточных иконах Воскресения Христос изображен выбивающим двери ада и протягивающим руки, чтобы вытащить Адама и Еву. Он спасает не только Себя, не возвращается к жизни в одиночку, но увлекает за Собой все человечество.

«Вот истинная слава Воскресшего: сила любви, солидарность Бога, Который не хочет спасаться без нас, но только вместе с нами».

Таким образом, Великая суббота – это тот день, когда небо сходит на землю и в самые ее глубины. Каждый уголок человеческой истории затронут светом: наши ночи, наши самые застарелые грехи, наши разорванные связи.

«Не существует настолько разрушенного прошлого, настолько порочной истории, которые не могут быть затронуты милосердием».

В Великую субботу Христос показал, что для Его любви не может быть закрытых наглухо сердец и гробов.

«И если иногда нам кажется, что мы прикоснулись ко дну, давайте помнить: это то самое место, с которого Бог может начать новое творение. Творение, состоящее из поднявшихся людей, из прощенных сердец, из осушенных слёз».

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна