Папа Лев XIV пообщался с журналистами

Вечером 4 ноября у входа в летнюю резиденцию в Кастель-Гандольфо Папа Лев XIV встретился с журналистами, ожидавшими его у подъездной аллеи Виллы Барберини. Поводом для вопросов стали международные и внутренние события, вызывающие широкий общественный резонанс.

Журналисты прежде всего спросили Папу о напряжённой ситуации у берегов Венесуэлы, вызванной присутствием американских военных кораблей. В обществе обсуждается опасность возвращения к сценарию холодной войны.

Папа выразил обеспокоенность и подчеркнул, что решение никогда не достигается силой. «Я думаю, что с помощью насилия мы ничего не выигрываем. Нужно искать диалог и справедливые пути решения проблем, которые могут возникнуть в какой-либо стране», — отметил Святейший Отец.

Переходя к теме Ближнего Востока, Папа прокомментировал угрозу срыва недавно достигнутого соглашения о прекращении огня. «Перемирие очень хрупкое. Но, по крайней мере, первая фаза соглашения всё ещё действует. Теперь нужно искать способы перейти ко второй фазе, чтобы гарантировать права всех народов», — сказал Епископ Рима. Он особо отметил сложность ситуации на Западном берегу и призвал к совместным усилиям: «Необходимо работать вместе ради справедливости для всех народов».

Отвечая на вопрос о ситуации в Чикаго, где священникам запрещено давать причастие задержанным мигрантам, Папа подчеркнул миссию Церкви: «Роль Церкви — проповедовать Евангелие». Затем он добавил: «Я бы, несомненно, призвал власти позволить пастырям заботиться о нуждах этих людей. <…> Следует уважать их духовные нужды».

Коснувшись темы труда в контексте подготовки к Юбилею трудящихся, Святейший Отец обратил внимание на недавние трагедии на рабочих местах, произошедшие как в Италии, так и в других странах. Он подчеркнул: «Право человека — иметь достойную работу, где он может зарабатывать на благо своей семьи». Он добавил, что празднование Юбилея трудящихся должно стать знаком надежды и совместных усилий, направленных на продвижение справедливых и безопасных условий труда для всех.

Комментируя ход процесса над бывшим иезуитом Иваном Марко Рупником, обвинённым в насилии, Папа подчеркнул, что Церковь стремится учитывать чувства всех, в том числе и пострадавших. В этом контексте в ряде мест священные изображения и мозаики автора были временно прикрыты или ограничены в доступе, чтобы никому не причинять дополнительных страданий. «Презумпция невиновности действует и в Церкви, — добавил Папа. — Мы надеемся, что этот процесс принесёт ясность и справедливость всем, кто в него вовлечён».



Источник: русская служба Vatican News