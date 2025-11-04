Папа Лев XIV помолился у гробницы Папы Франциска

3 ноября по пути в Кастель-Гандольфо Лев XIV посетил римскую базилику Санта-Мария-Маджоре, где помолился у гробницы Папы Франциска и перед богородичной иконой Salus Populi Romani.

Около восьми часов вечера Святейший Отец вошёл в базилику и возложил букет белых роз на гробницу предшественника, похороненного между часовнями Сфорца и Св. Павла. На мраморной плите всегда лежит одна роза в память о св. Терезе из Лизьё, небесной покровительницы Папы Франциска.

Как сообщает Зал печати Ватикана, далее Лев XIV помолился перед чудотворным образом, у которого Папа Франциск вверял Богородице каждую апостольскую поездку и благодарил после возвращения в Рим.

Святейший Отец покинул базилику около 20 часов 15 минут и отправился в апостольскую резиденцию Кастель-Гандольфо, где обычно проводит день отдыха.

Молитва у гробницы стала духовным продолжением утренней заупокойной Мессы, которую в соборе Св. Петра Лев XIV совершил о Папе Франциске и обо всех кардиналах и епископах, умерших в течение последнего года. За богослужением он с большой теплотой вспоминал Хорхе Бергольо, «ушедшего ко Господу после открытия Святых врат и пасхального благословения Граду и миру». Эта Пасха в Святой год Юбилея преисполнена христианской надежды, которой жили Папа Франциск и другие пастыри, недавно отошедшие ко Господу: они свидетельствовали и наставляли о ней других, подчеркнул Епископ Рима.

Лев XIV уже дважды посещал гробницу Папы Франциска – 10 мая, вскоре после своего избрания, и 22 июня, после процессии в праздник Святейшего Тела и Крови Христа. Каждый раз он оставлял цветы и возносил молитву в тишине.



