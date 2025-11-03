Лев XIV совершил Мессу поминовения Папы Франциска и всех иерархов, умерших в течение последнего года

В понедельник 3 ноября в базилике Св. Петра Папа Лев XIV совершил Мессу поминовения Папы Франциска и всех кардиналах и епископов, умерших в течение последнего года. Особое место в его слове заняла память о Хорхе Бергольо, «ушедшем ко Господу после открытия Святых врат и пасхального благословения граду и миру». Передает русская служба Vatican News.

Епископ Рима напомнил, что смысл Юбилея воплощён в евангельском пути учеников из Эммауса – символе паломничества надежды, которое проходит через встречу с Воскресшим.

«Отправной точкой является опыт смерти, причем в её худшей форме – насильственной, что губит невинных и оставляет после себя разочарованных, унылых, отчаявшихся. Сколько же людей, причём “самых малых”, и в наши дни переживают травму смерти ужасной, ибо она обезображена грехом».

Однако Господь вовсе не желает смерти, Он являет Себя в преломлении хлеба. В сердце учеников вспыхивает вера, а вместе с ней рождается новая надежда – не человеческая, «которая была у них раньше и которую они потеряли», но пасхальная, дар новой реальности: она рождается из факта, что Распятый воскрес. Его любовь преображает смерть: из врага она становится умиротворённой сестрой, подчеркнул Папа. Христианин скорбит, но не как «прочие, не имеющие надежды» (1 Фес 4,13). Даже самая трагическая смерть не может помешать Господу принять душу в Свои объятья и преобразить наше смертное тело по образу Своего славного Тела (см. Флп 3,21).

Папа напомнил, что христианские кладбища не называют некрополями, городами мёртвых, но усыпальницами, «почивальнями» в ожидании воскресения, как сказано в Псалме: «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности» (Пс 4,9).

В конце проповеди Лев XIV помянул Папу Франциска и усопших пастырей, которые «жили, свидетельствовали и наставляли этой новой, пасхальной надежде».

«А к нам, бренным странникам на земле, да снизойдёт в тишине молитвы их духовное ободрение: “Уповай на Бога; ибо я буду ещё славить Его, Спасителя моего и Бога моего” (Пс 42,5)».