Лев XIV поблагодарил организаторов и волонтёров Юбилейного года (+ ФОТО)

В субботу 10 января в Зале Павла VI Святейший Отец встретился с шестью тысячами представителей церковных и гражданских структур, которые участвовали в подготовке и проведении Юбилея 2025 года. Передает русская служба Vatican News.

Папа Лев XIV сердечно поблагодарил гостей, особо отметив вклад правительства Италии, муниципалитета Рима и области Лацио, служб безопасности, многочисленных волонтёрских объединений, ватиканских департаментов. Отдельные слова признательности прозвучали в адрес тысяч волонтёров Юбилея, чьё ключевое служение часто оставалось незаметным. Вклад каждого был незаменим как на подготовительном этапе, так и на протяжении всего года.

Епископ Рима подчеркнул, что именно благодаря этому многообразному и ответственному труду более тридцати миллионов паломников смогли пройти юбилейный путь в атмосфере праздника, порядка и молитвенной тишины. Все эти месяцы Рим показывал себя гостеприимным домом: открытым, приветливым, но одновременно сдержанным и уважительным, помогающим обрести подлинный опыт веры.

Говоря о духовных плодах Юбилея, Папа напомнил о паломничестве к гробницам апостолов, о пути к Святым вратам, о прощении и милосердии. Многие заново пережили встречу с Христом и убедились, что надежда не постыжает, ибо Господь жив и всегда сопутствует человеку.

Святейший Отец подчеркнул участие множества молодых паломников, приехавших на Юбилей. Он говорил об их энтузиазме, радости и серьёзности в молитве, о сочетании многообразия и единства. Будущее молодых – это будущее всего мира; взрослые должны задуматься о том, что действительно нужно молодёжи, где она может найти ответы на глубинные вопросы, какие подлинные ориентиры помогают юным сердцам расти и раскрывать лучшие дары. В этом контексте Папа указал на пример святых Карло Акутиса и Пьера Джорджо Фрассати, канонизированных минувшей осенью.

Обращаясь к наследию Юбилейного года, Лев XIV напомнил о призыве Папы Франциска «заразиться надеждой» и продолжать начатое служение, чтобы семена добра, посеянные в сердцах, принесли зрелые плоды.

В конце встречи в знак благодарности Святейший Отец подарил каждому участнику встречи юбилейное распятие – миниатюрную копию креста, сопровождавшего группы паломников, и пожелал благословенного нового года.